Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 13 octobre 2024 :

– Pluies ou averses parfois orageuses par moments et par endroits sur l’Atlas, ses régions ouest voisines, le Sud-Est, le Souss, les plaines Nord et Centre, les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, l’Ouest de la rive méditerranéenne et du Rif et sur le nord des provinces Sahariennes.

– Vents assez forts sur l’Oriental, le Moyen Atlas et le Sud-Est avec chasse poussières par endroits.

– Température du jour en baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Tan-Tan, peu agitée à agitée au Sud.