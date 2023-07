Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie (DGM) pour le vendredi 28 juillet 2023:

– Temps assez chaud à chaud sur le sud-est, l’intérieur des provinces du sud, l’Oriental et les plaines intérieures.

– Formations brumeuses et nuages bas sur les côtes nord et centre en matinée et en nuit.

– Bruines locales sur les côtes entre Sidi Ifni et Laâyoune.

– Chasse-poussières par endroits sur le sud-est et les provinces du sud.

– Rafales de vent localement assez fortes sur les côtes centre, le sud, l’Atlas et le sud-est.

– Températures minimales de l’ordre de 22/28°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays, de 18/23°C sur l’Oriental et de 16/22°C sur le reste du territoire.

– Températures journalières en hausse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit ainsi que peu agitée à agitée le long du littoral atlantique et localement agitée à forte entre Essaouira et Tiznit l’après-midi.