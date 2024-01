Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie (DGM) pour le vendredi 05 janvier 2024 :

– Pluies parfois orageuses sur le Nord-Ouest, le Saïss, les Haut et Moyen Atlas, l’Oriental, le Rif et la rive Méditerranée.

– Faibles pluies éparses sur les régions centre au Nord d’Essaouira.

– Chutes de neige sur les Haut et Moyen Atlas, le Rif et les hauts plateaux au-delà de 1.800 m.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur l’Atlas, l’Oriental, le Rif, le Saïss, la Méditerranée et la région de Tanger.

– Formations brumeuses sur les côtes centre et le Nord des provinces Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -01/05°c sur l’Atlas, 05/10°c sur le Rif, l’Oriental et le Sud-Est et de 10/16°c partout ailleurs.

– Températures maximales de l’ordre de 10/17°c sur l’Atlas, le Rif et le Nord-Ouest, 16/22°c sur la Méditerranée, l’Oriental, le Sud-Est, les plaines Nord à l’Ouest du Haut Atlas et près des côtes Nord et centre, 25/32° sur les provinces Sud et de 21/26°c ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte au Nord de Sidi Ifni et peu agitée à agitée au Sud.