Météo: les prévisions du samedi 22 avril

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 22 avril 2023:

– Temps assez chaud sur les extrêmes sud-est et sud du pays.

– Ondées éparses et orages isolés sur l’est des haut et moyen Atlas et les hauts plateaux de l’oriental.

– Quelques gouttes de pluies sur la région de Tanger et l’extrême sud.

– Nuages bas denses avec bruine locale sur les côtes centre.

– Formations brumeuses par endroits sur les plaines nord.

– Chasse-poussieres sur l’intérieur des provinces sud.

– Rafales de vent localement assez fortes sur le sud et centre.

– Températures minimales de l’ordre de 04/10°c sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 16/20°c sur le sud des provinces sahariennes et de 10/16°c sur le reste du pays.

– Températures journalières en hausse sur une grande partie du Royaume.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Detroit et peu agitée à agitée le long du littoral devenant localement peu agitée entre TanTan et Laâyoune.