– Temps chaud sur les plaines nord et centre, le Sud-Est et l’intérieur du Souss et des provinces du Sud.

– Formations brumeuses matinales et nocturnes sur les plaines nord et centre, la rive méditerranéenne et le nord des provinces du Sud.

– Foyers instables avec orages et averses épars sur les Haut et Moyen Atlas.

– Températures minimales de l’ordre de 07/14°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, 19/25°C sur le Saïss, le Centre, le Sud-Est et l’est des provinces du Sud et de 13/19°C ailleurs.

– Températures maximales en hausse sur la majeure partie du pays.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée au Détroit et peu agitée à agitée sur le long du littoral atlantique.