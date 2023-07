Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie (DGM) pour le lundi 31 juillet 2023:

– Temps chaud à localement très chaud sur le Sud-est, l’Oriental, les plaines de Tadla, Rehamna, le Centre et l’est des provinces du Sud.

– Temps stable avec ciel clair a peu nuageux.

– Nuages bas et formations brumeuses par endroits près des côtes.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et l’ouest des provinces du Sud

– Températures minimales de l’ordre de 25/34°c sur le Sud-est, l’est des provinces du Sud et l’Oriental, de 22/24°c sur les plateaux de phosphates et d’Oulmès et les plaines intérieures Nord et Centre, et de 16/22°c sur le reste du territoire.

– Températures journalières en hausse sur le Sud et variant peu ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et au nord de Kénitra, et agitée, localement agitée, à forte entre Cap Sim et Tarfaya.