Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie (DGM) pour le jeudi 20 avril 2023 :

– Ondées et orages épars sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versants Est et le Rif Occidental.

– Formations brumeuses ou bruines locales sur les côtes et les plaines Centre, le Nord de l’Oriental, le Saiss et les côtes atlantiques Nord.

– Chasse-poussières sur le Nord des provinces Sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur le Nord des provinces Sud, l’Anti- Atlas et le Sud de l’Oriental.

– Températures minimales de l’ordre de 06/13°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux et de 12/19°C partout ailleurs.

– Températures maximales en légère hausse sur le Centre, l’extrême Sud et la rive méditerranéenne.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Detroit, agitée entre Mehdia et TanTan et peu agitée à agitée ailleurs.