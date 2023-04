Météo: les prévisions du dimanche 9 avril

Voici les prévisions météo établies par la Direction générale de la météorologie (DGM) pour le dimanche 09 avril 2023 :

– Pluies et orages sur les Haut et Moyen Atlas, leurs régions Ouest voisines, Chiadma et le Nord des provinces Sud.

– Brume locale sur les côtes Centre.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud avec chasse-poussières par endroits.

– Températures minimales de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 16/21°C sur le Centre et le Sud et de 10/15°C partout ailleurs, annonce météo Maroc,

– Températures journalières en hausse,

– Les probabilités qu’il pleuve demain au Maroc sont de 0%.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long des Côtes Atlantiques.

– Le vent soufflera entre 5km/h et 21km/h demain.

La DGM observe le temps sur le Maroc grâce à des stations météorologiques, des satellites, des capteurs foudres, des radars, des ballons sondes, des bouées et des capteurs embarqués sur des avions de ligne et des navires de commerce.

Maroc météo reçoit aussi des autres services météorologiques des mesures recueillies sur l’ensemble du globe. Toutes ces observations sont ensuite traitées pour en extraire les informations « utiles » aux différents modèles de prévision numérique.