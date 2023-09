Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 03 septembre 2023:

– Temps souvent nuageux avec pluies et orages sur le Nord-Ouest la matinée.

– Ciel passagèrement nuageux avec faibles pluies par moments et par endroits sur le Rif occidental, le tangérois, l’ouest de la Méditerranée, le Saïss, les Haut et Moyen-Atlas et les plateaux de phosphates et d’Oulmès et localement sur les plaines centre.

– Gouttes éparses sur l’Anti-Atlas et le Nord des provinces Sud, annonce météo Maroc.

– Rafales de vent assez fortes sur le centre, le Sud et le Sud-Est.

– Températures minimales de l’ordre de 19/23°c sur le Sud et le Sud-Est, de 08/14°c sur l’Atlas, le Rif et le Sud de l’Oriental et de 14/19°c sur le reste du pays.

– Températures journalières en baisse généralisée.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit ainsi que peu agitée à agitée le long du littoral Atlantique.