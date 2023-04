Météo: les prévisions du dimanche 2 avril

Voici les prévisions météo établies par la Direction générale de la météorologie (DGM) pour le dimanche 02 avril 2023:

– Persistance du temps assez chaud sur l’intérieur des provinces Sahariennes et le Centre.

– Formations brumeuses locales sur les plaines Nord et les côtes Centres.

– Rafales de vent assez fortes sur les plaines Centres et les côtes Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 02/08°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux Orientaux, de 15/20°C sur le Centre, le Sud-Est et le Sud et de 08/14°C ailleurs, affirme la direction des prévisions météo.

– Températures maximales en légère hausse sur le Sud et en baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Safi et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

– Demain à Rabat, amélioration en cours de journée : le ciel se dégagera. La fiabilité de la situation est assez bonne. Les températures fluctueront entre 14 et 21°C au cours de la journée.

– A Casablanca, l’état du ciel restera changeant. La fiabilité de la situation est assez bonne. Les températures évolueront entre 15 et 21°C et à Settat, Ciel clair. La fiabilité de la situation est très bonne. Les températures seront comprises entre 13 et 20°C.