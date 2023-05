– Temps assez chaud sur les extrêmes sud et sud-est et sur l’intérieur du Souss.

– Nuages bas denses avec bruine locale sur les plaines atlantiques nord et centre et le nord-ouest des provinces du Sud.

– Ciel passagèrement nuageux avec risque d’orage sur le Haut Atlas et ses versants est.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud et les côtes centre.

– Chasse-poussières sur le Sud et le Sud-Est.

– Températures minimales de l’ordre de 05/10°C sur l’Atlas et le Rif, 10/15°C sur l’Oriental, les intérieurs nord et centre et 15/22°C sur la Méditerranée, le Sud-Est, les plaines atlantiques nord et centre et les provinces du Sud.

– Températures journalières en hausse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et au nord de Larache, agitée au nord du Jorf et agitée à forte au sud du Jorf.