Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 19 novembre 2024:

– Temps nuageux sur le Rif, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes, l’Atlas, ses régions Ouest et les plaines Nord et Centre, avec pluies ou averses par moments et par endroits.

– Ciel passagèrement nuageux sur les provinces du Sud, le Sud-Est et l’Oriental avec quelques pluies éparses.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, le Sud-Est et le nord des provinces du Sud avec chasse-poussières.

– Températures minimales de l’ordre de 04/10°c sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 15/20°c sur les provinces sahariennes et le Souss et de 10/16 °c partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Rabat et Tarfaya et peu agitée ailleurs.

Températures prévues pour le mardi 19 novembre 2024

Voici les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour la journée du mardi 19 novembre 2024:

– Oujda 15 21

– Bouarfa 12 21

– Al Hoceima 15 20

– Tétouan 13 21

– Sebta 14 20

– Mellilia 15 17

– Tanger 14 21

– Kénitra 17 21

– Rabat 15 20

– Casablanca 16 19

– El Jadida 18 21

– Settat 16 21

– Safi 17 19

– Khouribga 14 18

– Béni Mellal 16 20

– Marrakech 16 20

– Meknès 15 18

– Fès 16 17

– Ifrane 08 14

– Taounate 16 18

– Errachidia 14 22

– Ouarzazate 11 17

– Agadir 18 22

– Essaouira 18 22

– Laâyoune 18 22

– Smara 17 21

– Dakhla 18 24

– Aousserd 20 28

– Lagouira 20 27

– Midelt 11 18