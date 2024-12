Voici les prévisions météo et les températures attendues par la Direction générale de la météorologie (DGM) pour le lundi 09 décembre 2024:

– Temps assez froid sur l’Atlas, le Rif, l’Oriental, les versants sud-est et sur les plaines intérieures nord et centre la matinée et la nuit.

– Nuages bas denses et formations brumeuses la matinée sur les plaines atlantiques nord et centre, l’oriental, le saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et sur le nord des provinces sahariennes.

– Quelques gouttes de bruines la matinée sur l’est de la Méditerranée et le nord de l’oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur la rive méditerranéenne, les cotes centre et sur le nord des provinces sahariennes.

– Chasse-poussières sur le nord des provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de 00/06°c sur l’atlas, le rif et les hauts plateaux orientaux, de 12/16°c sur le sud du pays et sur le Souss et de 06/13°c partout ailleurs.

– Températures du jour en baisse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

Les températures minimales et maximales:

Min Max

– Oujda 06 15

– Bouarfa 03 16

– Al Hoceima 12 17

– Tétouan 10 17

– Sebta 08 16

– Mellilia 12 16

– Tanger 06 17

– Kénitra 07 18

– Rabat 07 18

– Casablanca 08 19

– El Jadida 14 20

– Settat 09 18

– Safi 10 21

– Khouribga 05 15

– Béni Mellal 02 17

– Marrakech 07 19

– Meknès 05 15

– Fès 06 16

– Ifrane -04 09

– Taounate 10 14

– Errachidia 05 19

– Ouarzazate 04 22

– Agadir 11 21

– Essaouira 13 22

– Laâyoune 18 25

– Smara 15 25

– Dakhla 17 25

– Aousserd 19 25

– Lagouira 19 28

– Midelt 05 15.