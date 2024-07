Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour la journée du lundi 1er juillet 2024 :

– Temps chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces du Sud et assez chaud sur l’Oriental, les plaines à l’ouest de l’Atlas et le Centre. – Présence de nuages bas assez denses, la matinée et la nuit, sur les côtes et les plaines du Nord et du Centre et le nord des provinces du Sud avec brume locale.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est, le sud de l’Oriental, les provinces du Sud et les côtes du Centre avec chasse-poussières locales. – Températures minimales de l’ordre de 18/23°C sur le Sud-Est et l’est et le sud des provinces sahariennes, de 09/13°C sur l’Atlas et de 14/20°C partout ailleurs. – Températures en baisse sur l’Oriental et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Safi et agitée à localement forte au sud de Safi.