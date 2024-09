Voici les prévisions météo et les températures attendues par la Direction générale de la météorologie (DGM) pour le jeudi 05 septembre 2024:

– Averses orageuses accompagnées de la grêle et de rafales de vent sur l’Atlas et ses plaines Ouest voisines, le Sud-Est et sur le Sud de l’Oriental.

– Ciel passagèrement nuageux sur le Nord-Est des provinces sahariennes.

– Bruine possible sur les côtes atlantiques Nord et Sud.

– Brume ou brouillard le matin et la nuit sur les plaines atlantiques et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Temps assez chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, la vallée de Moulouya, le Sud-Est et sur l’intérieur des provinces Sud.

– Chasse-poussières locales sur le Sud et le Sud-Est.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est et les côtes Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 12/19°C sur les Haut et Moyen Atlas et le Rif, de 24/30°C sur l’extrême Sud-Est et le Nord-Est des provinces sahariennes et de 17/23°C sur le reste du pays.

– Températures du jour en hausse sur les plaines Nord et Centre et sur le Nord de l’Oriental.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Beddouza et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.