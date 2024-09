Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 07 septembre 2024:

– Averses orageuses fortes avec de la grêle sur le Sud-Est, le nord-est des provinces sahariennes, l’Anti-Atlas et sur le sud de l’Oriental.

– Foyers orageux avec ondées ou averses sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versant Est et sur le nord de l’Oriental.

– Ondées et orages épars sur le Tangérois, le Rif occidental et le Loukkos, et probablement sur les côtes Nord et Centre la nuit suivante.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Oriental, l’Atlas, le Nord des provinces sahariennes, et par endroit sur les régions Nord et Centre.

– Températures minimales de l’ordre de 13/18°C sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux, de 22/28°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, l’intérieur du Souss, la vallée de Moulouya et le Nord-Est des provinces sahariennes et de 17/23°C sur le reste du pays.

– Températures du jour en baisse dans l’ensemble.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée entre Casablanca et Cap Ghir et peu agitée à agitée ailleurs.