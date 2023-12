Voici les prévisions métrologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 02 décembre 2023 :

– Temps relativement froid et gelée locale sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, le matin et la nuit.

– Bruine ou faibles pluies résiduelles sur l’Atlas, le nord des provinces du Sud et les côtes nord, en particulier le matin.

– Formations brumeuses locales sur les provinces du Sud.

– Quelques flocons de neige possibles sur les sommets du Haut Atlas, la matinée.

– Rafales de vent assez fortes sur l’est de la rive méditerranéenne et les côtes centre.

– Températures minimales de l’ordre de 03/08°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 13/18°C sur les provinces du Sud et de 07/13°C sur le reste du Royaume.

– Températures maximales en baisse sur les reliefs, le Sud et l’Est et en légère hausse sur le Nord et le Centre.

– Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée à forte entre Jorf et Tan Tan et peu agitée à agitée ailleurs.