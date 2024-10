Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 15 octobre 2024 :

– Pluies ou averses parfois orageuses sur les Haut et Moyen Atlas et leurs régions Ouest, les versants Sud-Est, Chiadma, Abda, Doukkala, Chaouia, les Plateaux de phosphates et Oulmes, Rehamna, le Souss, la région de Tanger, Loukkos, le Gharb et le Rif occidental.

– Faibles pluies éparses sur le Sud-Est, le Saiss, l’Oriental et l’Est du Rif.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud de l’Oriental et les plaines Nord et Centre.

– Température minimale de l’ordre de 07/13°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 17/23°C près des côtes et sur l’Est des provinces sahariennes et de 13/17°C partout ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.