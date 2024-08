Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 15 août 2024 :

– Formations brumeuses par endroits sur les plaines Nord et Centre la matinée et la nuit.

– Bruine possible locale sur le nord-ouest des provinces du Sud.

– Temps assez chaud sur les plaines intérieures Nord et Centre, le Sud-Est et sur l’est et le sud des provinces sahariennes.

– Ciel clair à peu nuageux dans l’ensemble du Royaume.

– Chasse-poussières sur le Sud, le Sud-Est et le sud de l’Oriental.

– Rafales de vent assez fortes sur la région de Tanger, le Loukkos, l’Oriental, le Saiss, les versants Sud-Est et les cotes Centre et Sud. – Températures minimales de l’ordre de 24/28°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud, 09/16°C sur les reliefs et de 17/23°C sur le reste du pays.

– Températures du jour en hausse sur les plaines Nord et Centre.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et au nord de Mehdia, agitée au sud de Mehdia et localement agitée à forte le matin entre Cap Hadid et Tantan et au sud de Boujdour.