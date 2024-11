Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 17 novembre 2024 :

– Pluies ou averses orageuses sur l’Atlas et le Sud-Est.

– Gouttes de pluie éparses sur l’extrême Nord-Ouest et l’est des provinces du Sud.

– Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut atlas.

– Formations brumeuses la matinée sur les côtes Centre et Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur l’Atlas, l’Oriental et le Sud-Est avec chasse-poussières.

– Températures minimales de l’ordre de 02/07°C sur l’Atlas et le Rif, de 11/16°C sur les provinces sahariennes, le Souss et l’extrême Sud-Est et de 08/14 °C partout ailleurs.

– Températures du jour en légère hausse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée, localement peu agitée, entre Tantan et Lagouira.