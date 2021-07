Portes coulissantes droite et gauche. Un accès confortable.

Les portes coulissantes sur les côtés gauche et droit du Vito offrent un accès facile à l'espace passagers. La montée et la descente sont ainsi plus rapides et plus faciles, notamment avec une ouverture dégagée par les portes s'élève à 985 mm en largeur et à 1255 mm en hauteur.