J'accepte que les données, prélevées dans le cadre de cette prise de contact, soient traitées et utilisées par Daimler AG, la société de distribution Auto Nejma Maroc SA et les concessionnaires concernés de l'organisation de vente Daimler. Vos données sont enregistrées par Daimler AG uniquement pour traiter votre demande. Elles seront ensuite transmises au partenaire commercial et SAV Mercedes-Benz sélectionné.