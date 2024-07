C’est une nouvelle aventure qui s’annonce pour l’attaquant marocain, Youssef El Arabi. Le Lion de l’Atlas vient de signer dans un nouveau club.

Après avoir passé 5 ans à l’Olympiakos, où il a vécu une dernière saison réussie collectivement mais frustrante sur le plan personnel (seulement 492 minutes de jeu en 25 apparitions, pour 6 buts marqués), Youssef El Arabi s’est s’engagé pour deux ans avec l’APOEL Nicosie (D1 Chypre), qui a officialisé son arrivée ce dimanche.

«La société APOEL FOOTBALL (PUBLIC) LTD annonce le début de sa coopération avec Youssef El Arabi. Le footballeur a signé un contrat de coopération jusqu’en mai 2026», écrit le club sur ses réseaux sociaux.

«Nous souhaitons la bienvenue à El Arabi au sein de l’APOEL et lui souhaitons d’ajouter encore plus de titres et de succès européens aux maillots Bleu et Jaune», a conclu le communiqué de l’APOEL Nicosie.

Né le 3 février 1987 à Caen en France de parents marocains originaires de Kelâat M’Gouna, Youssef El Arabi a été formé au Stade Malherbe Caen.

Il a entamé sa carrière professionnelle en 2008 à Caen jusqu’en 2011. Il évolue par la suite au sein d’Al-Hilal en Arabie saoudite (2011-2012), Grenade en Espagne (2012-2016), Al-Duhail SC au Qatar (2016-2019) et l’Olympiakos en Grèce de 2019 à 2024.

Youssef El Arabi, par ailleurs, détenteur de la double nationalité marocaine et française, a été sélectionné avec les Lions de l’Atlas depuis 2010.