Le lion de l’Atlas Sofyan Amrabat a échangé avec l’entraineur actuel et star du FC Barcelone, Xavi Hernandez, qui espère s’offrir les services du Marocain.

À la recherche d’un remplaçant de Sergio Busquets, Xavi a discuté avec plusieurs joueurs, notamment Sofyan Amrabat, révèle le média spécialisé Foot Mercato. « Le technicien espagnol a déjà contacté Amrabat pour parler du projet qu’il souhaiterait mettre en place la saison prochaine », indique la même source.

Xavi announces Barça priority signings: “I need two signings in midfield. I lack an interior and with Busquets’ departure, we also need a pivot”. 🔵🔴 #FCB

“This has to be the priority”, told @MovistarFutbol. pic.twitter.com/rzan4W4uVe

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2023