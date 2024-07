L'attaquant marocain Ayoub El Kaabi célébrant un but avec l'Olympiacos. © DR

Alors qu’il était très proche d’un accord avec Fenerbahçe de José Mourinho, Ayoub El Kaabi vient de recevoir une proposition de contrat de l’Olympique Lyonnais.

Pisté par le club turc Fenerbahçe, entraîné par José Mourinho, qui lui a déjà fait une offre, Ayoub El Kaabi a reçu une autre offre del’Olympique Lyonnais. Le club français, qualifié sur le fil pour la Ligue Europa après avoir terminé 7e de la Ligue 1, propose à l’international marocain un contrat de deux ans d’une valeur de 2,5 M€ par an et une prime à la signature.

Selon le média grec Sport FM, l’avant-centre de l’Olympiacos a demandé à Lyon un délai de réflexion et de réponse.

Il aurait fait de même avec Fenerbahce, qui lui proposerait un contrat de 2+1 ans avec 2 millions d’euros par an et un million d’euros de prime à la signature.

«Il semble que c’est la proposition finale des Turcs», indique le média grec, soulignant qu’entre-temps, «un journaliste turc ayant un bon accès à Fenerbahce, a déclaré à propos d’El Kaabi que son manager l’avait proposé au club et attendait une réponse, puisque la direction a laissé le soin à Mourinho».

La concurrence pour s’attribuer les services du meilleur joueur de la saison 2023-2024 de la Ligue Europa Conférence, s’intensifie. Le goleador marocain a marqué 38 buts et délivré 9 passes décisives en 57 matchs, offrant, au passage, à son club son premier titre européen ainsi que celui du football grec.

🚨 Info : Ayoub El Kaabi 🇲🇦 Malgré la tentative de l’Olympiacos de le prolonger, le buteur marocain va quitter la Grèce. Il est tout proche de signer à Fenerbahçe avec José Mourinho. Le club truc veut finaliser ça rapidement. [avec @Santi_J_FM] https://t.co/QdEA3w9cpV — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) June 28, 2024

Et ces performances n’ont pas échappé au Special One, José Mourinho. Bien que l’Olympiacos essaye de renouveler son contrat, «Ayoub El Kaabi ne restera pas», avait affirmé Foot Mercato. «Le club de Fenerbahçe est en passe de l’enrôler», avait ajouté la même source, notant que «le club turc, entraîné par José Mourinho, était à la recherche d’un buteur et a accéléré sur le dossier en faisant une offre intéressante au joueur».

Une saison de tous les records

Le héros d’Athènes a établi une incroyable flopée de records cette saison. Avec 11 buts inscrits depuis le début de la phase à élimination directe de la Ligue Europa Conférence, il est devenu le meilleur buteur sur les tours décisifs d’une campagne de Coupe d’Europe. Il a fait ainsi mieux que le Colombien Radamel Falcao (10 réalisations avec l’Atlético Madrid en 2011), le Portugais Cristiano Ronaldo (10 buts avec le Real Madrid en 2017) et le Français Karim Benzema (10 buts avec le Real Madrid en 2022).

🔢🇲🇦 أبرز أرقام المغربي أيوب الكعبي بعد هدف اليوم أمام فيورنتينا في نهائي المؤتمر الأوروبي 👇 ⬅️ المغربي أيوب الكعبي يصبح أول لاعب عربي يتوج بلقب الهداف في دوري المؤتمر الأوروبي ⬅️ أول لاعب يسجل 16 هدفاً أوروبياً (الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي) في موسم واحد منذ… pic.twitter.com/8u69qULPBv — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 29, 2024

El Kaabi a également engrangé les records de buts inscrits par un joueur africain en compétition européenne(14 buts de la phase des groupes à la finale), de buts marqués lors d’une campagne de phase à élimination directe de Ligue Europa Conférence (11), de buts marqués lors d’une double confrontation en Ligue Europa Conférence (5 contre Aston Villa en demi-finales), et du premier triplé en demi-finales de Ligue Europa Conférence (contre Aston Villa).