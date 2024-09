M'Baye Niang et Hicham Ait Menna lors de la signature du contrat

Le Sénégalais M’Baye Niang, qui est passé par plusieurs grands clubs en Europe, entame une nouvelle aventure au Maroc avec le Wydad de Casablanca.

Très bonne nouvelle pour les supporters du Wydad de Casablanca! L’attaquant sénégalais M’Baye Niang est un nouveau joueur des Rouges. Libre de son dernier contrat avec Empoli FC depuis le 30 juin dernier, Niang s’est engagé avec le WAC pour deux saisons avec option de prolongation et fera ainsi ses débuts en Botola Pro D1.

Ladies and gentlemen! 🪇 NIANG is here 🥁#DimaWydad pic.twitter.com/ZSbLeYV1dV — Wydad Athletic Club (@WACofficiel) September 8, 2024



Du haut de ses 29 ans, l’international sénégalais est à son 13e club et son 6e championnat sur trois continents différents: l’Europe, l’Asie et l’Afrique. L’année dernière, il a joué pour l’Adana Demirspor ainsi que le club de Serie A Empoli FC (14 matchs, 6 buts). Il a également déjà joué sous les couleurs de l’AC Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, le Stade Rennais, Al Ahli SC, Bordeaux et Auxerre.

Le Wydad a réalisé l’un de ses meilleurs mercatos cet été. En plus du recrutement de l’un des meilleurs coachs africains, Rulani Mokwena, les Rouges se sont alloués les services de joueurs venus des quatre coins de la planète à l’image de Walid Nassi, Nassim Chadli ou encore Pedrinho, et maintenant M’Baye Niang.

Le WAC compte bien faire oublier la saison dernière catastrophique à ses supporters. C’est dans ce sens que le nouveau président Hicham Aït Menna s’est activé pour enrôler des profils prometteurs. Par ailleurs, le club casablancais joue cette année la Coupe du monde des clubs de la FIFA, une autre raison pour rebondir.