Mercato: le père de Messi dément tout accord avec Al Hilal

Le père de Lionel Messi, représentant légal du joueur, dément tout accord verbal ou signé sur un éventuel transfert du ballon d’or en Arabie Saoudite.

La nouvelle, révélée par El Chiringuito, l’émission sportive la plus regardée en Espagne, a eu l’effet d’une bombe. Lionel Messi quitte Paris où il est en fin de contrat avec le PSG et s’envole pour l’Arabie Saoudite jouer avec Al Hilal.

Aujourd’hui, c’est l’AFP qui confirme en citant une source saoudienne proche du dossier. Il s’agirait même d’une “affaire conclue”. Sauf que, quelques heures plus tard, le père du ballon d’or sort du silence pour démentir l’information.

Jorge Messi, également représentant du joueur, a annoncé dans un communiqué cet après-midi qu’il n’y a «ni accord verbal, ni signature, ni pacte, et il n’y aura rien jusqu’à la fin de la saison ».

🚨🔴 Jorge Messi official statement.

“There’s absolutely NOTHING agreed with any club for next season. We will decide at the end of the season”.

“Nothing is signed, agreed or verbally agreed. Only fake news using Leo’s name”. pic.twitter.com/eJQOsBerGp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2023