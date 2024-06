Amine El Ouazzani vient de s’engager avec le Sporting Club de Braga pour les cinq prochaines saisons, moyennant un montant de transfert de 3,5 millions d’euros.

Le club portugais a annoncé dimanche l’arrivée de l’attaquant marocain, après avoir conclu un accord avec l’En Avant Guingamp. International U23 avec 13 sélections et 2 buts à son actif, El Ouazzani a signé un contrat jusqu’en 2029, incluant une clause libératoire fixée à 50 millions d’euros.

Le champion d’Afrique en titre des U23 s’est distingué en Ligue 2 en marquant 18 buts en 62 matchs pour Guingamp, dont 11 buts et 5 passes décisives la saison dernière. Natif de Grenoble, le joueur de 22 ans a fait ses débuts remarqués au FC Bourg-Péronnas avant de rejoindre Guingamp.

Lire aussi. Riad, En-Nesyri, Amrabat… Le mercato décisif des Lions de l’Atlas

«Arrivé en tant que joker en décembre 2022, Amine a rapidement révélé son talent dans le groupe de Stéphane Dumont», a déclaré le club rouge et noir dans un communiqué publié hier dimanche. Et d’ajouter: «On se souviendra particulièrement de ses buts contre Amiens, Grenoble et Valenciennes lors de sa première saison en Côtes-d’Armor. Cette année, il a également réalisé un doublé mémorable contre Concarneau. Entre ses performances en club, Amine a brillé en sélection en remportant la CAN U23 en juillet 2023 avec l’équipe du Maroc.»

𝗘𝗻 𝗔𝘃𝗮𝗻𝘁 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗴𝗮𝗺𝗽 confirme le transfert définitif de 𝗔𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗘𝗹 𝗢𝘂𝗮𝘇𝘇𝗮𝗻𝗶 au @SCBragaOficial . Après deux saisons et 62 matchs sous le maillot ❤️‍🔥&🖤, l’international espoir marocain poursuit sa route au Portugal. ➕ d’infos ⤵️ — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) June 23, 2024

À peine arrivé, Amine El Ouazzani a déjà participé à deux séances d’entraînement de pré-saison, hier dimanche, se présentant immédiatement comme une option valide pour l’entraîneur Daniel Sousa.

Amine El Ouazzani’s 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘀 in a Sporting Braga shirt. 🇵🇹✨ pic.twitter.com/uPhWqc1Jc1 — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) June 23, 2024

Avec le SC Braga, qui a terminé 4e lors de la dernière saison de Liga Portugal, El Ouazzani est assuré des participations régulières en Coupe d’Europe. Cette bonne nouvelle pour le joueur pourrait toutefois compliquer les plans du sélectionneur des U23, Tarik Sektioui, qui s’apprête à annoncer sa liste définitive pour les Jeux olympiques de Paris 2024.