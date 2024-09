Le président de la Fondation des initiatives pour le développement, Mehdi Rais, s’est vu décerner, jeudi, le 11eme Prix Sharjah pour la Communication gouvernementale.

Fondateur de l’initiative « Bureau du citoyen » au Maroc, M. Rais, qui a remporté ce prix dans la catégorie « Meilleure initiative de jeunes dans le domaine de la communication gouvernementale », a été sélectionné parmi 4.000 candidatures internationales.

Ce prix, qui a été remis à Mehdi Rais par le Cheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi, président du Conseil des médias de Sharjah, vient également récompenser le développement entrepreneurial et technologique du Maroc, dans le cadre de la stratégie « Maroc digital 2030 ».

Titulaire d’un doctorat en relations internationales, droit international et affaires diplomatiques, Mehdi Rais a affirmé dans une déclaration à la MAP que la Fondation des initiatives pour le développement veille à faciliter la communication entre les départements gouvernementaux et les citoyens aux niveaux national, régional et local.

Cette initiative, qui est une plateforme numérique en ligne, vise également à faciliter l’accès à l’information, à simplifier les procédures administratives et à promouvoir la participation citoyenne, a-t-il ajouté.

Le prix a été remis à M. Rais à l’issue des travaux du Forum international de la communication gouvernementale (IGCF) à Sharjah, qui a également vu un certain nombre de lauréats récompensés dans diverses catégories.

Au menu de ce Forum, étalé sur deux jours sous le thème « gouvernements flexibles: communication innovante », figurent des rencontres et des dialogues constructifs et des ateliers axés sur le rôle de la communication gouvernementale dans la résilience économique, son impact sur le tourisme d’aventure et les opportunités du secteur.