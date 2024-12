Le niveau des élèves marocains en mathématiques et en sciences fait partie des plus bas dans le monde, selon une nouvelle étude.

Les élèves marocains s’illustrent brillamment dans les plus grandes écoles supérieures du monde, et surtout dans les classes préparatoires. Et au niveau national, le Royaume compte plusieurs lycées d’excellence reconnus à l’échelle planétaire. Mais cette excellence ne semble concerner qu’une minorité.

En effet, selon le rapport «Trends in International Mathematics and Science Study» (TIMSS), publié hier mercredi par l’Association internationale pour l’évaluation de la réussite éducative (IEA), les élèves marocains sont au bas du tableau en mathématiques et en sciences.

L’étude se base sur une enquête réalisée en mai 2023 et qui a évalué des dizaines de milliers d’enfants en CM1 (4th grade) et 4e (8th grade) dans 58 pays à travers le monde pour le premier niveau et 44 pays pour le second.

En maths, les élèves de CM1 marocains affichent un score de 393 et devancent le Koweït (382) et l’Afrique du Sud (362). Quant aux 4e du Maroc, avec un score de 378, ex aequo avec le Brésil, ils ne devancent que la Côte d’Ivoire (263).

✍️: SUMMARY OF TIMSS 2023 RESULTS IN MATHEMATICS.#TIMSS2023 pic.twitter.com/E4yasiQvlh — Mohammad Alhabib (@abuabrahem) December 4, 2024

En sciences, rebelote pour les CM1: le Maroc obtient un score de 390, derrière le Kosovo (403), et devant le Koweït (373) et l’Afrique du Sud (308). Chez les 4e, le Royaume, avec un score de 327, est devancé par la Palestine (393) et l’Afrique du Sud (362) mais devant la Côte d’Ivoire (183).