Des organisations palestiniennes de défense des droits des prisonniers ont accusé lundi l’administration pénitentiaire israélienne d’avoir « agressé brutalement » en septembre le détenu palestinien le plus célèbre, Marwan Barghouthi.

Des membres des « unités de répression de l’administration pénitentiaire » ont frappé Marwan Barghouthi dans sa cellule d’isolement à la prison de Megiddo (nord d’Israël) le 9 septembre, ont précisé dans des communiqués séparés la Commission palestinienne des affaires des prisonniers, le Club des prisonniers et le groupe de soutien de Marwan Barghouthi, un sexagénaire.

Ces organisations ont obtenu ces informations d’un avocat qui a pu rencontrer Marwan Barghouthi dimanche, sa première visite en trois mois, a expliqué le Club des prisonniers à l’AFP.

L’agression a « provoqué de nombreuses blessures sur le corps de Marwan Barghouthi, au niveau des côtes (…) ainsi qu’un saignement de l’oreille droite et une plaie sur son bras droit, accompagnés de douleurs sévères dans le dos », selon les communiqués qui citent l’avocat.

Contactée par l’AFP, l’Autorité pénitentiaire israélienne (IPS) a déclaré que M. Barghouthi avait déposé « deux requêtes concernant des allégations de mauvais traitements en prison » mais qu’après examen des plaintes, « le tribunal (…) a conclu qu’il n’y avait pas eu de violations de la loi » par l’IPS. Tout en précisant que « tous les prisonniers sont détenus conformément à la loi », l’IPS a rappelé que Marwan Barghouthi avait « le droit de déposer une (nouvelle) plainte ».

