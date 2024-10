Les pluies torrentielles, tombées de manière soudaine et intense dimanche soir, ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers de Marrakech, mettant en évidence les fragilités des infrastructures de la ville, où deux voitures ont été submergées dans un tunnel.

En moins de 30 minutes, les fortes précipitations ont provoqué la submersion de nombreuses artères de la ville, paralysant complètement la circulation et semant la panique parmi les habitants de la ville ocre.

Des scènes de confusion et de désarroi ont été rapportées, avec des citoyens cherchant à se réfugier dans des endroits sûrs. Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré de fortes inondations submergeant plusieurs ruelles et rues, transformées en sortes de rivières à cause de l’intensité des pluies. Bien que brèves, ces averses ont été suffisamment fortes pour que les canalisations d’assainissement ne puissent pas absorber la grande quantité d’eau.

Les inondations ont également mis en lumière la fragilité des infrastructures de Marrakech, notamment le système de drainage et les canalisations des eaux pluviales, dont les gouttières et chenaux se sont avérés incapables d’absorber de telles quantités d’eau.

La Direction générale de la météorologie (DGM) avait indiqué, dans un bulletin d’alerte samedi, que des averses orageuses fortes (de 20 à 60 mm), accompagnées de grêles et de rafales de vent localement fortes (de 70 à 85 km/h), étaient attendues entre samedi et lundi dans plusieurs régions du royaume.

La direction a précisé que ces averses (de 30 à 50 mm) étaient attendues dimanche, de midi à 23 h, dans les provinces et préfectures de Kelaa des Sraghna, Al Haouz, Chichaoua, Marrakech et Rhamna, Tinghir, Ouarzazate, Taroudant, Tata et Assa-Zag.

Elle a également précisé que la même situation (de 40 à 60 mm) affecterait, lundi, Tinghir, Midelt, Errachidia, Zagora, Ouarzazate, Tata et Taroudant, de minuit à 23 h.

La Direction générale de la météorologie a ajouté dans son bulletin d’alerte de niveau orange que des rafales de vent localement fortes (de 70 à 85 km/h) toucheraient lundi les provinces de Figuig, Jerada, Jerrif, Taourirt, Boulemane et Midelt, de minuit à 21 h.