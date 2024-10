La ville Ocre accueillera la 4ème édition des Rencontres de la photographie de Marrakech, du 23 au 27 octobre 2024, indique un communiqué conjoint du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et de la commune de Marrakech.

Cet événement artistique d’envergure internationale réunira des photographes venus des quatre coins du globe, notamment de la Chine, pays à l’honneur, ainsi que du Canada, de l’Europe, du Moyen-Orient, et de l’Afrique, pour célébrer l’art photographique dans toute sa diversité, précise le document.

Cette édition, placée sous le signe de l’ouverture à de nouveaux horizons, promet d’être riche en découvertes, échanges et débats, avec un accent particulier mis sur la jeunesse et la créativité.

Lancé en 2016 par l’association Voix Plurielles, en partenariat avec Cultures Nomades Production (France), le Conseil Régional du Tourisme (CRT), ainsi que de nombreux acteurs culturels et économiques de Marrakech, cet événement est rapidement devenu l’un des rendez-vous incontournables de la photographie contemporaine.

En quelques années, les Rencontres de la photographie de Marrakech ont su s’imposer au niveau international, rivalisant avec des événements de référence comme les Rencontres de la Photographie d’Arles, tout en conservant une identité marocaine unique, précise la même source.

Aujourd’hui, les Rencontres de Marrakech attirent l’attention d’un large public, mais aussi des artistes et des professionnels du monde entier, devenant une plateforme d’échange et de création majeure sur la scène artistique internationale.

Pour cette 4ème édition, Marrakech, désignée récemment Capitale Culturelle du Monde Islamique 2024, se mobilise pleinement et nombreux espaces emblématiques de la ville accueilleront les expositions et manifestations s’inscrivant dans le cadre de cet évènement.

Il s’agit de l’université Cadi Ayyad, le Centre Culturel Mohammed VI, le musée Confluences Dar El Bacha, Meydene, M’Avenue, la galerie Dada, l’hôtel Sofitel, ainsi que des lieux emblématiques comme la place de la Koutoubia, la place des Ferblantiers, le parvis de la gare, celui de l’Hôtel de Ville, et le parvis du Palais des Congrès avec le Mövenpick.

Cette mobilisation collective permettra d’accueillir des expositions de grande envergure, mais également de créer des espaces d’échanges à travers des conférences, des débats et des projections, faisant de la ville le théâtre d’une véritable célébration de la photographie.

Professionnels, amateurs et curieux se retrouveront ainsi dans une ambiance à la fois festive et décontractée, souligne le communiqué, qui note que l’édition 2024 sera marquée par la diversité des artistes internationaux participants, venant du Maroc, de la France, de la Chine, d’Egypte, du Yémen, du Liban, du Canada, et bien d’autres pays.

Carrefour des cultures, Marrakech mettra en lumière cette diversité d’approches et de regards photographiques venus des cinq continents, souligne le communiqué, relevant que les expositions organisées dans le cadre de cette manifestation se poursuivront jusqu’au 30 novembre 2024.

Cette année, une place spéciale sera accordée aux femmes photographes, avec deux moments forts : des Cartes Blanches dédiées aux femmes afghanes et à la diaspora africaine, mettant en avant leur résilience et leurs espoirs, ainsi que l’exposition Regard de Femmes qui présentera le travail de trois photographes de renommée internationale, à savoir, Angèle Etoundi Essamba, Cynthia Benjamin, Copper et Mina Kawachy.

Pendant cinq jours, Marrakech vibrera au rythme de la photographie, précisent les organisateurs, qui font savoir que le programme inclura des expositions internationales, dans des lieux culturels et historiques de Marrakech, où des photographes renommés et émergents exposeront leurs œuvres.

Il s’agit d’ateliers de l’image, poursuit le communiqué, qui précise que des ateliers sensibiliseront les étudiants et lycéens à la photographie, afin de créer des vocations chez les jeunes générations et ce, dès le 17 octobre, à l’université Cadi Ayyad et au groupe scolaire Benabdallah en partenariat avec Epson.

Il s’agit également de lectures de portfolios, les 24 et 25 octobre, à partir de 10h00, au musée de la Gastronomie, fait savoir le document, précisant que les photographes pourront présenter leurs portfolios à un panel d’experts et recevoir des critiques constructives pour améliorer leur travail.

Il est également question de conférences-débats les 24 et 25 octobre, à l’université, dont notamment une conférence qui abordera les aspects légaux de la photographie, y compris le droit à l’image et les droits d’auteur, ainsi que l’impact de la création par l’intelligence artificielle (IA).

Pour faciliter la découverte des expositions dispersées à travers Marrakech, des vélos, en partenariat avec l’association PIKALA, seront mis à disposition du public sur inscription, une initiative qui permettra aux visiteurs de se déplacer rapidement d’un lieu à un autre tout en adoptant une approche écologique.

Les organisateurs misent également sur une approche interactive et participative, permettant aux visiteurs, qu’ils soient amateurs ou professionnels, de plonger pleinement dans l’univers de la photographie et d’échanger directement avec les artistes.

Chaque exposition sera ainsi l’occasion de discussions spontanées, de rencontres imprévues et de moments de partage inoubliables. L’une des particularités des Rencontres de la Photographie de Marrakech est de mettre en avant la jeunesse et la créativité.

Dans son rôle de Capitale Culturelle du Monde Islamique 2024, Marrakech devient un véritable centre d’échanges et de découvertes artistiques. Quatre jeunes artistes passionnés de photographie auront l’opportunité de proposer une exposition dans l’espace public autour du thème El Bahja.

Pendant ces cinq jours, Marrakech se transformera en sanctuaire de l’art photographique, où se mêleront innovation, tradition, diversité et passion, soit une expérience unique pour les amoureux de l’art et de la photographie.