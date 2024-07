Le verdict est tombé dans l’affaire du «poison mortel» qui a causé la mort de six personnes, dont une enfant. Le tribunal de première instance de Marrakech a condamné le propriétaire du snack-bar du quartier Mhamid où 26 personnes avaient été victimes d’une intoxication alimentaire et de deux ses complices à quatre ans de prison ferme. Ils ont également écopé d’une amende de 1000 dirhams.

Les trois accusés étaient en état d’arrestation. Le tribunal avait entre-temps rejeté leur demande de libération. Il est reproché au propriétaire de l’établissement d’avoir causé la mort par négligence et non-respect des règlements et des lois, retiré des objets du lieu du crime avant d’effectuer les opérations initiales dans le but d’entraver le cours de la justice, ainsi que d’avoir fourni un produit présentant un danger pour la santé humaine, et d’avoir conservé et stocké les denrées alimentaires destinées à la vente dans des conditions qui ne respectent pas l’hygiène. Les deux autres personnes étaient poursuivies pour « complicité ».

Fin avril, 26 personnes avaient été intoxiquées après avoir mangé dans un snack-bar du quartier Mhamid. Elles ont été transportées d’urgence à l’hôpital Ibn Zohr. Suite à la multiplication de plaintes, le propriétaire du snack-bar, ainsi que deux de ses collaborateurs ont été interpellés et conduits au siège de la police. Après leur interrogatoire, la police a transmis tous les procès-verbaux au procureur du roi auprès du tribunal de première instance de Marrakech.