A son arrivée, Jill Biden a été accueillie par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, la présidente du Conseil Communal de Marrakech, Fatima Ezzahra El Mansouri, et le président du Conseil régional, Samir Koudar.

Lors de sa visite aux différents espaces de cette institution historique et éducative, des explications ont été fournies à la Première Dame des Etats-Unis sur ce site historique et architectural d’une rare beauté qui se dresse en témoin d’une étape rayonnante de l’histoire séculaire du Royaume.

Mme Jill Biden a été également informée du rôle ainsi que des missions dévolus à cet édifice en tant que Centre d’Education Islamique et d’Apprentissage, axé essentiellement sur les études coraniques et les sciences islamiques.

Your Majesty King Mohammed VI and Princess Lalla Hasna, thank you for the kind welcome to Morocco — it’s an honor to visit one of the United States’ oldest friends. Shukran bzaf! pic.twitter.com/Mc3R33TDOD — Jill Biden (@FLOTUS) June 4, 2023

La Médersa Ben Youssef, dont l’architecture est une illustration parfaite du savoir-faire marocain et andalou, avait servi de faculté théologique et accueilli des étudiants de différentes régions de l’Afrique du Nord et d’ailleurs.

Fondée en 1565 durant le règne de la Dynastie Saadienne, par le Sultan Abdellah Al-Ghalib, la Médersa a été baptisée du nom du Sultan mérinide, Abou Al Hassan Ali Ibn Othman, également connu sous le nom de Ben Youssef, qui a régné au début du XIVè siècle.

Afin de préserver et mettre en valeur ce site culturel et civilisationnel riche en histoire, le roi Mohammed VI avait lancé en 2017 les travaux de restauration de la Médersa qui, à leur terme, ont grandement contribué à la valorisation de ce monument si emblématique.

Visant la consolidation et la promotion de la vocation touristique et de la dimension internationale de la Cité ocre, les travaux de restauration ont été réalisés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques dans le cadre d’un programme destiné à la préservation du patrimoine historique de l’ancienne Médina de Marrakech.

Ces travaux témoignent de l’engagement constant du roi Mohammed VI à préserver le patrimoine culturel et civilisationnel des villes impériales du Maroc, et à permettre aux Médersas de retrouver leur lustre d’antan en matière de diffusion et de promotion des valeurs de l’Islam tolérant et du juste milieu.

Actuellement, la Médersa Ben Youssef est l’un des sites culturels, historiques et touristiques les plus attractifs de Marrakech.