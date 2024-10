Le Palais des festivals et des congrès de Marrakech a fait salle comble samedi soir avec le concert du Moroccan Pink Floyd Tribute by Africa Band. Devant un public de 900 personnes composé de touristes, Marocains, jeunes et mélomanes de tous âges, le groupe a offert une performance immersive qui a transporté l’audience dans l’univers du mythique groupe britannique Pink Floyd.

Créé par Faïçal Tadlaoui et Yonnel Lallouz, Africa Band, le seul groupe africain à rendre hommage à Pink Floyd, a marqué les esprits avec des réinterprétations saisissantes des classiques du groupe, tout en mêlant sonorités orientales et énergie rock.

Déjà bien implanté sur la scène musicale marocaine avec des concerts mémorables à Jazzablanca, L’Boulevard, et d’autres festivals, le groupe entame une nouvelle phase de son parcours avec une série de concerts au Maroc et une tournée européenne prévue en 2025.

Le spectacle, enrichi par de nouveaux musiciens et des morceaux inédits tels que « Keep Talking » et « Great Day For Freedom », a proposé un medley de 25 minutes combinant des titres de Pink Floyd et d’autres groupes influencés par leur musique, offrant une expérience jamais vue en live. Le public a été conquis par une setlist élargie et une mise en scène visuelle exceptionnelle, fidèle à l’esprit des concerts originaux de Pink Floyd.

Africa Band continue ainsi d’électriser les scènes et de séduire les fans de rock avec un mariage unique entre la musique planante de Pink Floyd et des instruments orientaux, accompagné d’un light-show à couper le souffle.

Avec des dates internationales en préparation, notamment au Portugal en juillet 2025 et à Barcelone, le Moroccan Pink Floyd Tribute by Africa Band s’apprête à exporter son succès au-delà de nos frontières.