Le rideau est tombé, samedi, sur la 7e édition du Salon International de l’Aéronautique et du Spatial « Marrakech Air Show » (MAS 2024), par un spectacle époustouflant de la prestigieuse équipe de voltige des Forces Royales Air (FRA) « Marche Verte ».

Ainsi, un large public, tous âges confondus, a eu l’occasion d’admirer les diverses démonstrations et figures individuelles, en duo ou encore en groupe, exécutées avec brio par les voltigeurs aguerris de cette patrouille dont la réputation n’est plus à démontrer.

Parmi les démonstrations présentées, figure une oeuvre artistique durant laquelle les pilotes ont dessiné le chiffre 25 dans le ciel, en célébration du 25e anniversaire de l’accession du Roi Mohammed VI au Trône.

Les membres de cette équipe de renommée mondiale ont poursuivi leur performance impressionnante en dessinant « le coeur double », qui symbolise la parfaite symbiose entre le Roi et le peuple et l’attachement indéfectible des Marocains au Trône Alaouite.

الفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية متفقدا أروقة المعرض الدولي للطيران بمراكش 2024.#MarrakechAirShow2024 pic.twitter.com/y0szRH4QLa — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) October 31, 2024

Emerveillé par ce show sublime, le public a aussi scruté le ciel pour admirer le spectacle inédit de « l’étoile chérifienne », symbolisant le coeur du drapeau national, ainsi que d’autres démonstrations complexes qui renseignent sur le talent confirmé, le professionnalisme et le savoir-faire des pilotes de la patrouille « Marche Verte » qui compte parmi les équipes les plus expérimentées à travers le monde.

Lire aussi: Marrakech Air Show 2024: une série d’accords pour renforcer le secteur aéronautique

Organisé conjointement par le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Administration de la Défense Nationale et MEDZ, filiale de la CDG, cette 7ème édition du « Marrakech Air Show », dont les Emirats Arabes Unis ont été l’invité d’honneur, a été l’occasion de mettre en lumière l’importance croissante du Maroc sur la scène aéronautique mondiale.

Dans un espace d’exposition de 12.500m2, le MAS 2024 a accueilli professionnels et délégations officielles venus des quatre coins du monde.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Salon a connu cette année une participation sans précédent avec environ 200 exposants, plus de 75 délégations officielles, des démonstrations aériennes spectaculaires, une exposition dynamique et une programmation riche en conférences de haut niveau traitant des tendances émergentes et des enjeux actuels et futurs du secteur.