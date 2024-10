Cette année le Marrakech Air Show prendra place du 30 octobre au 2 novembre avec la présence de deux géants de l’aéronautique: le chinois CATIC et l’américain Lockheed Martin.

La ville ocre accueillera dans quelques jours le Marrakech Air Show 2024, un événement qui regroupe les géants de l’industrie aéronautiques et spatiales, civiles et militaires, du 30 octobre au 2 novembre au sein de la base des Forces Royales Air.

Pour cette 7e édition, les organisateurs ont annoncé la présence de deux géants du secteur à savoir le chinois, China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) et l’américain Lockheed Martin. Le premier est derrière l’avion de chasse J-10 qui porte également le nom de “Vigorous Dragon”, spécialement conçu pour l’armée chinoise.

C’est un avion multirôle de 4e génération combinant les capacités de supériorité aérienne, d’attaques au sol ainsi que celle de reconnaissance. Il peut emporter à bord des armements de type air-air, air-sol et une nacelle de désignation ou de brouillage électronique, ce qui fait de lui un des principaux avions de la flotte aérienne de l’armée de la Chine.

Lockheed Martin sera lui aussi de la partie. “Nous sommes fiers d’annoncer que Lockheed Martin est un partenaire Gold pour le très attendu Marrakech Air Show 2024! En tant que leader mondial de l’aérospatiale et de la défense, leur présence souligne le dévouement du salon à l’innovation et à la technologie de pointe”, indiquent les organisateurs de l’événement.

