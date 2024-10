La 14e édition du Salon Régional du Livre, qui s’inscrit cette année dans le cadre du programme des événements de « Marrakech, Capitale de la Culture dans le Monde Islamique pour l’année 2024 », s’est ouverte, jeudi soir, à Marrakech.

Cette manifestation culturelle, qui se poursuivra jusqu’au 23 octobre courant sur « la Place Koutoubiin » à Marrakech, est organisée par le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département de la Culture, en partenariat avec l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture, la Commune Urbaine et la Wilaya de la Région Marrakech-Safi.

Pour cette édition, le slogan « Marrakech: Renaissance de la Cité » illustre la dynamique globale de Marrakech et de ses environs, résultant d’une année de travail acharné pour surmonter les conséquences du séisme d’Al-Haouz.

À cette occasion, le chef du service des affaires culturelles à la Direction régionale de la culture à Marrakech-Safi, Samir El Ouanassi, a déclaré à la MAP que cette édition, organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’inscrit dans le cadre de la manifestation « Marrakech, Capitale de la Culture dans le Monde Islamique pour l’année 2024« .

« Cette édition a enregistré une augmentation du nombre de maisons d’édition participantes, atteignant 42, contre 32 lors de l’édition précédente« , a-t-il fait valoir.

Il a également ajouté que cette édition se distingue par la participation de stands de divers acteurs institutionnels, tels que les services extérieurs des départements de la communication, des Habous et des affaires islamiques, ainsi que de l’éducation et de la formation.

L’inauguration de ce salon a été marquée par la signature d’un accord de partenariat entre la direction Régionale du ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication, département de la Culture, et l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation de la Région Marrakech-Safi.

Dans ce cadre, El Ouanassi a précisé que la signature de cet accord vise à mettre en œuvre les dispositions de l’accord-cadre signé en 2023 entre le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation Nationale, du préscolaire et des Sports, en soulignant que ce partenariat vise à garantir la synergie entre les deux secteurs, notamment en ce qui concerne les activités culturelles et l’épanouissement artistique.

Les programmes culturels des deux secteurs s’inscriront ainsi dans un cadre de plans d’action unifiés et de gestion partagée, en vue de donner un nouvel élan à l’action culturelle dans la ville Ocre.

De son côté, le directeur de l’Académie Régionale de l’Éducation et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi, Ahmed Karimi, a indiqué que cet accord vise à « élever le niveau des apprentissages par le biais de la dimension culturelle, à faire connaître la culture marocaine et à la rapprocher de nos enfants et élèves, dans un contexte d’ouverture sur d’autres cultures ».

Et de poursuivre que cet accord vise à favoriser la lecture sous toutes ses formes chez les élèves et à stimuler un esprit de compétition positive, encourageant la créativité et la réflexion.

Les activités de cette édition, qui se tient en collaboration avec l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation, la Délégation Régionale des Habous et des Affaires islamiques, l’Université Cadi Ayyad, la Maison de la Poésie à Marrakech et l’Association le Grand Atlas, comprendront également une exposition d’arts plastiques, des ateliers pour enfants sur l’art du récit et de la narration, ainsi que des visites guidées des stands pour les élèves des établissements scolaires de la région.

Le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, département de la Culture, aspire, à travers la programmation culturelle variée accompagnant les activités du Salon Régional du Livre à Marrakech, à répondre aux attentes des visiteurs et des passionnés de culture, tout en ancrant la culture du livre dans le quotidien des composantes de la société, en particulier parmi les jeunes, en vue de promouvoir une société du savoir dynamique et productive.