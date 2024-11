Marrakech figure dans le top 5 des destinations préférées des Français pour célébrer les fêtes de fin d’année et passer les vacances de Noël.

Selon un rapport publié, récemment, par le principal moteur de recherche de voyages, Kayak.fr, la ville ocre est la 5e destination la plus recherchée par les touristes d’origine française pour profiter des vacances de fin d’année.

Pour obtenir ce classement Kayak dit avoir analyser des données de voyage tout en s’appuyant sur une étude approfondie des prix les plus bas, des meilleurs moments pour réserver et voyager, ainsi que des destinations les plus tendances.

«De Saint-Denis à Montréal en passant par Dakar, les Français ont jeté leur dévolu pour les fêtes sur des destinations du monde entier. Bangkok arrive en tête des recherches, suivie de New York et de Londres, chacune située sur un continent différent. D’autres destinations comme Marrakech, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France offrent une impression d’aventure tout en restant francophones. La maison du Père Noël fait même partie de la liste», écrit la plateforme de voyage.

Et c’est Bangkok qui arrive en tête des destinations, suivi par New York, Londres, Saint Denis. Marrakech est donc en 5e position.