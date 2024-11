Les voitures made in China ont fait une percée remarquable au Maroc ces dernières années avec pas moins de six marques déjà bien implantées. Design, sécurité, performances, prix… tout ce qu’il faut savoir sur les derniers modèles qui ont tout pour plaire.

Dans une industrie historiquement dominée par l’Ouest, le Japon et la Corée du Sud, les marques chinoises ont réalisé un grand bond en avant ces dernières années, jusqu’à atteindre, d’ici à 2030, une part de marché de 33 % selon de nombreux spécialistes (rapport Global Automotive Outlook). Et le Maroc n’échappe pas à la tendance. BYD, Geely, Changan, Chery, GWM…

Pas moins de six marques automobiles chinoises se sont installées en deux ans au Maroc et d’autres sont annoncées d’ici la fin 2024. Un petit raz-de-marée qui se manifeste par une off re très diversifiée avec le lancement de nouveaux modèles et l’ouverture de concessions. Grand gagnant de cette ouverture : le consommateur marocain qui se voit proposer des voitures technologiques, performantes et stylées. Même sur le volet sécurité, rien à redire, les progrès étant fulgurants comme le démontrent les scores élevés obtenus par la plupart des modèles lors des derniers crashs-tests Euro NCAP. Enfin, le gros atout de ces voitures chinoises réside dans leurs prix imbattables. De quoi convaincre les plus réticents…

BYD

BYD SEAL U PHEV

Le BYD Seal U PHEV dispose de tous les atouts pour s’imposer comme un modèle phare sur le marché des SUV hybrides rechargeables. Alliant design élégant et technologie de pointe, ce véhicule spacieux promet une expérience de conduite unique avec son autonomie combinée de… 1080 km. Ce SUV imposant et très raffiné affiche de généreuses dimensions (4,77 m de long, 1,89 m de large, et 1,67 m de haut). Très esthétiques, ses lignes fluides et aérodynamiques traduisent l’engagement de la marque en matière d’efficacité énergétique et d’innovation.

L’intérieur est un véritable bijou technologique. Au cœur de l’habitacle, un écran rotatif de 15,6 pouces domine le tableau de bord, servant de centre de contrôle pour la navigation, les médias et les paramètres du véhicule. Les passagers peuvent profiter d’une vue panoramique à travers son toit ouvrant, tout en étant enveloppés par le son immersif du système audio Infinity, composé de 10 haut-parleurs de haute qualité.

Sous le capot, le BYD Seal U PHEV propose deux configurations motrices. Le modèle 4×2 équipé d’un moteur thermique de 1,5L associé à un moteur électrique de 145 kW, offrant une puissance combinée de 217 ch et un couple de 300 Nm. Pour plus de puissance, la version 4×4, dotée de deux moteurs électriques (un sur chaque essieu), pour une puissance totale de 323 ch et un couple de 550 Nm. La batterie de 18,3 kWh permet une recharge rapide de 30 à 80 % en 35 minutes.

En mode tout électrique, le BYD Seal U PHEV peut parcourir jusqu’à 80 km (70 km pour la version 4×4), parfait pour les déplacements urbains avec zéro émission. Côté pratique, on retrouve une caméra 360 degrés pour une vue complète autour du véhicule, facilitant le stationnement et la navigation dans les espaces étroits. À cela s’ajoutent un affichage tête haute (HUD), la détection des angles morts et le régulateur de vitesse adaptatif, garantissant une conduite à la fois sûre et confortable.

BYD Seal U BHEV Comfort 4X2 : 359 900 DH

BYD Seal BHEV 4X4 : 409 900 DH

Tél.: 0801 010 010

BYD ATTO 3

Compact et plutôt agréable à l’œil, l’Atto 3 se présente comme un SUV familial (4,46 m de long) aux lignes sages. À bord, l’ambiance est à la fois ludique et conviviale. La planche de bord, tout comme les aérateurs se dotent d’un design original, les poignées d’ouverture de portes rotatives intègrent les tweeters du système audio alors que les portes disposent de rangements où les objets sont retenus par d’épais élastiques rouges façon… cordes de guitare. Un grand écran d’infodivertissement pivotant est disponible en 12,8 pouces en entrée de gamme ou 15,8 pouces.

La qualité d’assemblage et les matériaux choisis sont au rendez-vous. Comme pour les autres modèles de la gamme, le BYD Atto 3 repose sur la plateforme maison e-Platform 3.0, capable d’embarquer une technologie 800 V. La puissance de 204 ch (150 KW) pour 310 Nm de couple en pic (un peu plus en mode Sport) suffit à assurer un 0-100 km/h en 7,35 s et une vitesse de pointe bridée à 160 km/h.

Enfin, le BYD Atto 3 est crédité d’une autonomie WLTP de 420 km. Les passagers, à l’avant comme à l’arrière, disposent d’un espace aux jambes très correct et d’épais sièges intégraux. À noter, une garde au toit suffisante pour accueillir tous les gabarits grâce au toit panoramique de série qui affine le pavillon. Quant au coffre, son volume de 440 litres reste très correct pour une famille. Une panoplie complète des aides à la conduite est disponible: détecteur d’angles morts, contrôle de descente, régulateur de vitesse adaptatif et intelligent et reconnaissance des panneaux.

L’Atto 3 est équipé de la fameuse batterie LFP (sans cobalt) qui a pour avantage d’avoir une bonne résistance en cas d’accident et une sécurité anti-incendie. La charge rapide de 30 à 80 % s’effectue en 29 minutes.

À partir de 299 900 DH

Tél.: 0801 010 010

BYD HAN

Lancée en 2020, la BYD Han se présente comme la concurrente chinoise de la Tesla Model S. Vaisseau amiral de la marque, cette grande berline électrique de 5 mètres de long, dispose de solides arguments pour rivaliser avec la référence américaine, à commencer par ses excellentes performances, ses équipements complets et son haut niveau de confort. Le tout à un prix nettement moins élevé… Le design est très réussi avec des lignes élancées tout en finesse, un profil très élégant et une face avant large et basse. L’habitacle est soigné et assez spacieux pour accueillir cinq personnes dans un grand confort. Les matériaux sont de qualité tout comme les finitions. Si l’espace aux jambes reste généreux, le coffre se contente de 410 litres, faute de Hayon.

À l’arrière, on retrouve tout le confort d’une berline de luxe avec une banquette en cuir chauffante et ventilée, des dossiers inclinables électriquement et la possibilité d’avancer le siège passager avant pour plus d’espace. L’accoudoir central intègre un écran de contrôle pour intervenir sur la climatisation trizone et les grandes surfaces vitrées doublées d’un toit ouvrant assurent une belle luminosité. De vraies places VIP ! L’ensemble multimédia propose un grand écran horizontal de 15,6 pouces. Il est également possible de bénéficier d’Apple CarPlay et d’Androïd Auto et retrouver toutes les applications de son smartphone.

La voiture séduit également par son excellente insonorisation des bruits d’air et de roulement, aidée en cela par la présence de vitres avant feuilletées. Grâce à ses quatre roues motrices, la BYD Han garantit une tenue de cap très sécurisante sur le sec comme le mouillé. La voiture dispose de deux moteurs intégrés sur chacun de ses essieux, alimentés par une batterie intégrée au centre du plancher pour une puissance cumulée de 517 ch et un couple de 700 Nm. Le tout soutenu par une transmission intégrale qui assure un contrôle de traction optimal.

BYD annonce enfin une autonomie de 521 km selon les normes WLTP (634 km pour la Tesla Model S), abat le 0 à 100 km/h en 3,9 s et grimpe jusqu’à 180 km/h en vitesse de pointe (250 km/h pour la Tesla). Au final, une grande berline chic et fonctionnelle qui a tout pour plaire…

À partir de 789 000 DH

Tél.: 0801 010 010

L’HISTOIRE DE BYD Fondé en 1995, le Groupe chinois BYD (Build Your Dream) a sérieusement bousculé l’industrie automobile mondiale avec ses modèles électriques performants et accessibles. Fort d’une expérience débutée en 1995 dans la petite ville de Shengen comme fabricant de batteries rechargeables pour tablettes et smartphones (Nokia), BYD s’est diversifié dans l’automobile à partir de 2003 pour devenir le premier constructeur chinois à s’imposer au niveau mondial. Aujourd’hui, le groupe peut se targuer d’une diversification tous azimuts couvrant l’automobile, le transport ferroviaire, les nouvelles énergies et l’électronique, avec plus de 30 usines implantées à travers le monde. Sa croissance est phénoménale : en moins de 20 ans, il est devenu le 1er constructeur chinois. Selon un rapport récent du cabinet d’analyse ABI Research, le constructeur automobile chinois occuperait désormais la première place mondiale sur le marché des véhicules électriques, un titre que l’américain Tesla détenait jusque-là. Au Maroc, le constructeur chinois mise sur le partenariat noué avec Auto Nejma pour séduire les consommateurs. Un partenariat qui lui permet de compter sur l’expertise marché du groupe marocain (Mercedes- Benz et SsangYong) et son réseau de distribution avec des points de vente à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech et Agadir. Les deux associés ambitionnent de créer rapidement des showrooms dédiés aux véhicules électriques.

GREAT WALL MOTOR (GWM)

HAVAL H6

Ce crossover aux lignes affirmées, mais non moins sympathiques, en impose avec ses 4, 65 m de long, 1,88 de large et 1,72 de haut. Des mensurations généreuses qui ont pour avantage d’offrir un habitacle spacieux et accueillant. Ajoutez y des matériaux de qualité et des équipements à foison et le tour est joué : siège conducteur électrique proposant 6 positions et 4 pour le passager avant, sellerie en simili cuir, volant cuir, écran tactile de 10,25 pouces, système audio 8 haut-parleurs, toit ouvrant… Tout est réuni pour offrir une ambiance et un confort dignes d’une berline.

Avec sa calandre moderne et agressive le H6 hybride est en phase avec son temps surtout avec ses feux 100 % LED. De profil, la silhouette est bien sculptée alors que les jantes de 19 pouces et la garde au sol de 170mm accentuent son côté baroudeur. À l’arrière, le coup de crayon est élégant, marqué par une longue bande lumineuse qui traverse la poupe du véhicule.

Sous le capot, on retrouve un bloc moteur essence de 1499 cc suralimenté qui ne développe pas moins de 150 ch et 230 Nm de couple. Pour la partie hybride, un moteur électrique alimenté par une batterie de 1,8 Kw de 175 ch et 300 Nm de couple se joint au moteur thermique pour offrir une puissance combinée de 243 ch et 530 Nm !

Avec une consommation de seulement 5,2 L/ 100km, le H6 hybride se positionne parmi les meilleurs de sa catégorie.

Garantie 6 ans ou 200 000km et 8 ans de garantie ou 160.000km pour la batterie.

À partir de 319 900 DH

HAVAL JOLION

Plus compact avec ses 4,47 m de long, ce SUV 4×2 est tout aussi agréable côté look avec son petit air espiègle. Malgré une taille légèrement réduite comparée à son aîné, l’habitacle reste très accueillant, ce qui devrait plaire à une clientèle jeune, branchée et en quête de technologies que cible la marque avec ce modèle bien adapté pour les trajets en ville et les petites escapades du week-end. Côté équipements et technologies embarquées, rien à redire.

Sur autoroute, maniabilité et stabilité sont au rendez-vous et côté performances, on retrouve la même configuration de bloc 1,5 l essence turbocompressé aidé d’un petit moteur électrique qui délivrent tous deux 190 ch et 375 Nm de couple. En prime : une consommation combinée de 5,0 l/100km.

Sur ce modèle également, les technologies intelligentes de sécurité active et passive sont légion: freinage d’urgence automatique, assistance à la circulation transversale arrière, avertissement de sortie de voie, détection d’angles morts. Sans vous rendre parano, le Jolion vous aide à savoir qui ou quoi se trouve devant, derrière ou autour de vous. Le Haval Jolion Hybride est bien parti pour devenir un best-seller, son rapport qualité/prix et son positionnement compétitif sauront convaincre les indécis, sans oublier son niveau d’équipement très riche.

À partir de 269 900 DH

Garantie 6 ans ou 200 000km et 8 ans de garantie ou 160 000 km pour la batterie.

Tél.: 05 37 54 08 11

L’HISTOIRE DE GREAT WALL MOTORS Great Wall Motor (GWM), un nom auquel il faudra s’habituer rapidement vu le succès fulgurant que la marque chinoise connaît au Maroc, quelques mois seulement après son lancement. La raison ? Des modèles attrayants et modernes aux tarifs très compétitifs qui ont vite séduit les acheteurs. Depuis plus de neuf ans, GWM se place comme la marque de SUV N°1 en Asie. GWM s’engage, ainsi, à offrir des véhicules d’exception, répondant aux exigences des clients à travers le monde, en mettant continuellement sa philosophie en pratique: ‘’progresser plus, chaque jour’’. De la conception de systèmes de pointe, à la recherche et développement continue, GWM s’efforce de repousser les limites de l’innovation pour offrir une expérience de conduite inégalée. Plusieurs modèles de Great Wall Motor (GWM) sont disponibles au Maroc, de la citadine 100% électrique (Ora 03) au pick-up POER (disponible en simple et en double cabine), véritable allié de votre activité professionnelle, en passant par toute une gamme de SUV, dont le Haval H6 et le Haval Jolion.