Les voitures made in China ont fait une percée remarquable au Maroc ces dernières années avec pas moins de six marques déjà bien implantées. Design, sécurité, performances, prix… tout ce qu’il faut savoir sur les derniers modèles qui ont tout pour plaire. Retrouvez la deuxième partie de notre sélection des véhicules qui valent le détour.

Dans une industrie historiquement dominée par l’Ouest, le Japon et la Corée du Sud, les marques chinoises ont réalisé un grand bond en avant ces dernières années, jusqu’à atteindre, d’ici à 2030, une part de marché de 33 % selon de nombreux spécialistes (rapport Global Automotive Outlook). Et le Maroc n’échappe pas à la tendance. BYD, Geely, Changan, Chery, GWM… Pas moins de six marques automobiles chinoises se sont installées en deux ans au Maroc et d’autres sont annoncées d’ici la fin 2024.

Un petit raz-de-marée qui se manifeste par une off re très diversifiée avec le lancement de nouveaux modèles et l’ouverture de concessions. Grand gagnant de cette ouverture : le consommateur marocain qui se voit proposer des voitures technologiques, performantes et stylées. Même sur le volet sécurité, rien à redire, les progrès étant fulgurants comme le démontrent les scores élevés obtenus par la plupart des modèles lors des derniers crashs-tests Euro NCAP. Enfin, le gros atout de ces voitures chinoises réside dans leurs prix imbattables. De quoi convaincre les plus réticents…

OMODA & JAECOO

OMODA C5

Avec son profil très sport, l’Omoda C5 réunit à la fois esthétique, technologie et sens pratique. Long de 4,40 m, large de 1,83 m et haut de 1,59 m pour une garde au sol élevée de 16.9 centimètres, le modèle dispose d’un empattement de 2,63 m, offrant un grand espace intérieur, digne d’un vrai 5 places.

À l’avant, la calandre en étoiles de diamants intègre les blocs op- tiques LED dont la signature des feux de croisement conçus en T. Les jantes 18 pouces en alliage d’aluminium noir brillant sont mises en valeur par des touches rouges très sport.

À l’intérieur, sièges baquets à l’avant réglables électriquement et chauffants, climatisation automatique bizone et pas moins de 64 éclairages d’ambiance disponibles. Le double écran tactile de 10.25 pouces peut être utilisé par le conducteur et le passager, ou par commande vocale. Le son des 8 haut-parleurs du système audio Sony est immersif alors que le smartphone se connecte en Bluetooth ou Apple CarPlay, et peut se recharger rapidement en 50W. Et pour la touche premium, les vitres à l’avant sont antibruit, les rétroviseurs électriques chauffants et autorabattables et le coffre, de 378 litres (1 075 litres, sièges rabattus) est à ouverture et fermeture électriques.

Côté sécurité, pas moins de 22 systèmes d’aide automatique à la conduite (ADAS) et six airbags. La carrosserie constituée à 78% en acier à haute résistance assure la protection des occupants en cas de choc, ce qui a valu à l’Omoda C5 la certification 5 étoiles à l’Euro NCAP. Développant 154 chevaux et un couple de 230 Nm, le moteur 1.5 litre TCI turbo essence est couplé à une boite de vitesse automatique à transmission continue CVT. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 9,9 secondes et la consommation annoncée de 6,9 litres aux 100 kilomètres (WLTP).

À partir de 285 000 DH

Garantie 5 ans ou 150.000 km

JAECOO 7

Du premier coup d’œil, le Jaecoo 7 s’affirme tout en puissance et élégance avec sa silhouette dynamique et ses proportions d’ off- road : 4,5 m de long, 1,836 m de large pour une hauteur de 1,68 m. Une garde au sol élevée de 20 centimètres et un empattement de 2,67 m, pour offrir à l’arrivée un vaste espace intérieur. Les lignes tendues et étirées de la carrosserie accentuent sa silhouette effilée, prête à bondir. Les poignées de porte sont dissimulées dans la carrosserie, les pots d’échappement chromés, les jantes 19 pouces en alliage d’aluminium, les étriers de freins rouges… Impressionnant et séduisant, le Jaecoo 7 se donne même des petits airs d’Evoque.

À l’intérieur, design minimaliste, équipements technologiques et confort font bon ménage : ambiance feutrée, levier de vitesse similaire à celui des avions, finitions irréprochables… Les sièges à l’avant sont réglables électriquement, chauffants et ventilés. La climatisation automatique bizone comporte un purificateur ion négatif ainsi que des filtres à pollen et à particules à charbon. Pas moins de 64 éclairages d’ambiance sont disponibles. Toutes les informations sont visibles sur l’écran LCD de 10.25 pouces intégré dans le tableau de bord.

L’écran central tactile de 13.2 pouces permet une manipulation aisée pour le conducteur qui peut aussi faire appel à la commande vocale. Et pour souligner son statut premium, les vitres avant et le pare-brise laminé sont antibruit, les rétroviseurs électriques chauffants et autorabattables, le coffre à ouverture et fermeture électriques avec détecteur… Ce coffre de 412 litres passe à 1 335 litres une fois les sièges arrière repliés.

Ce crossover est équipé de plus de 20 systèmes d’aide automatique à la conduite (ADAS). Le Jaecoo 7 a reçu la très exigeante certification 5 étoiles à l’Euro NCAP. En cas de choc, six airbags (deux frontaux, deux latéraux avant, deux rideaux latéraux), se déploient.

Le moteur essence de 1.6 litre TGDI turbo délivre 194 chevaux et un couple de 290 Nm. Il est couplé à une boite de vitesse automatique 7 rapports Getrag robotisée à double embrayage DCT. Le Jaecoo 7 accélère de 0 à 100 km/h en 9,9 secondes et sa consommation est de 7 litres aux 100 kilomètres (WLTP).

À partir de 389 000 DH

Garantie 5 ans ou 150 000 km

Bd de la Corniche à l’angle de la rue Basilic, Aïn Diab, Casablanca

Plus d’informations sur : www.jaecoo.ma

L’HISTOIRE Deux nouvelles marques chinoises du Groupe Chery, 5e groupe automobile en Chine, ont fait leur entrée au Maroc en septembre dernier, avec Omoda C5 et Jaecoo 7, deux modèles dont le succès repose sur un rapport qualité prix exceptionnel. Au Maroc, c’est CFAO Mobility, filiale de CFAO Mobility, qui est chargée de commercialiser ces marques qui s’adressent à une clientèle jeune, curieuse et branchée. Ces voitures modernes, technologiques, à l’impact environnemental réduit, répondent aux nouvelles attentes de mobilité annonce la marque qui a ouvert pour l’occasion un nouveau showroom à Casablanca. Lancés il y a un an, ces crossovers sont devenus les marques automobiles à la plus forte croissance dans le monde avec 160.000 véhicules exportés en 2023 à travers la planète. Au Maroc, Omoda C5 et Jaecoo 7 sont appelés à un joli succès vu leurs arguments de poids. Stylés, technologiques et surtout très accessibles, ils devraient séduire rapidement les consommateurs marocains et donner quelques sueurs froides à la concurrence.

CHERY

CHERY TIGGO 8 E+ PHEV

Après la version essence, voici le Tiggo 8 Pro dans sa version hybride rechargeable. De l’extérieur, pas de différence notable hormis une signature à l’arrière “e+”. Pour le reste, ce SUV s’affiche avec les mêmes mensurations : 4,53 m de long, 2,08m de large. Le style est imposant, mais raffiné, avec un long capot, des phares effilés, des jantes 19 pouces, caméra 360°, alerte de franchissement et une calandre inspirée de l’univers cosmique…

À l’intérieur, l’ambiance est épurée avec cockpit numérique et grand écran central de 12,3 pouces pour le système d’instrumentation et d’infodivertissement. Un soin particulier a été apporté aux matières et aux finitions dignes d’un premium : sièges en cuir matelassés et chauffants, console centrale noir piano, toit ouvrant panoramique… L’espace ne manque pas, ce géant peut accueillir jusqu’à 7 passagers confortablement et son coffre dispose de plus de 1 100 litres.

C’est sous le capot que ce Tiggo 8 Pro e+ fait sa petite révolution avec un système hybride combinant un moteur à essence turbo- compressé de 1.5 litre 155 ch et 230 Nm de couple, et deux moteurs électriques sur les essieux avant et arrière d’une puissance de 19,27 kWh. L’ensemble fournit 320 ch et un couple de 545 Nm. Batterie chargée, ce Tiggo 8 Pro e+ dispose d’une autonomie 100 % électrique de 75 km, et se contente d’une consommation de chameau de seulement 1,5 l/100 km en essence ! Et petit miracle, ce SUV peut atteindre les 1.000 km avec un seul plein (réservoir de 51 litres), à condition bien sûr d’avoir chargé les batteries.

À partir de 399 000 DH, chargeur mural offert.

Tél.: 05 22 76 13 48

Km 12, autoroute Casa-Rabat, sortie Al Qods, Casablanca

L’HISTOIRE Chery est l’un des plus importants constructeurs de voitures chinoises. Fondé en 1997 en Chine, le groupe est une entreprise publique dont la croissance va rapidement s’accélérer, atteignant les 1,8 million de véhicules en 2023, et intégrant au passage le Top 10 des constructeurs automobiles chinois. En 2022, le constructeur chinois Chery a décidé de s’ouvrir au marché marocain et confié à Africa Motors, filiale du groupe automobile Auto Hall, la commercialisation de quatre nouveaux modèles : Tiggo 2 pro, Tiggo 4 pro, Tiggo 7 pro et Tiggo 8 pro. Cette gamme de SUV très innovante combine nouvelles technologies, sécurité, confort et design très moderne. Des modèles dans l’air du temps au design contemporain et dotés des dernières technologies et d’une motorisation essence.

GEELY

GEELY GEOMETRY C

Avec son moteur 100 % électrique, le Geometry C embarque une batterie de 70 kWh, pour une autonomie impressionnante à partir de 485 kilomètres, ce qui rend les trajets longue distance moins stressants pour ceux qui craignent de manquer de jus. Côté performances, le modèle réalise le 0 à 100 km/h en seulement 7,7 secondes grâce à une puissance de 204 chevaux.

L’intérieur offre lui, un confort exceptionnel avec des sièges en écocuir chauffants et ventilés et une expérience de conduite agréable, quelles que soient les conditions météorologiques. Côté sonorisation, la voiture est équipée d’un système audio Bose haut de gamme alors que l’éclairage d’ambiance ajoute une touche d’élégance à l’habitacle.

Le design épuré et distinctif du Geometry C se démarque à travers des détails tels que la poignée de porte électrique encastrée et le logo illuminé. L’écran tactile couleur de 12,3 pouces offre une interface intuitive, sans oublier le chargeur sans fil et la caméra de recul à 360 degrés qui facilite le stationnement.

Irréprochable sur le volet sécurité, le Geometry C a obtenu la note maximale de 5 étoiles lors du test de collision C-NCAP. Le système d’assistance à la conduite avancée (ADAS) comprend plusieurs fonctionnalités : freinage d’urgence automatique, régulateur de vitesse intelligent et aide au maintien de voie.

À partir de 379 000 DH

Garantie de 8 ans ou 200 000 km.

Tél.: 3757

L’HISTOIRE Fondé en 1986, le groupe Geely s’est développé sur le marché automobile chinois en 1997 avant de s’attaquer au reste du monde. Et avec succès ! Aujourd’hui, le groupe a investi des marques européennes prestigieuses comme Volvo en 2010 et Lotus en 2017, puis Smart, avant de créer de nouvelles marques comme Lynk & Co annoncée d’ailleurs au Maroc pour la fin de cette année. Arrivée au Maroc, il y a tout juste un an, la marque s’est associée à Bamators Maroc, filiale du Français GBH (Groupe Bernard Hayot), dirigée par Cédric Veau, représentant de Kia. Trois modèles sont proposés sur notre marché : un SUV compact Coolray, animé par un bloc essence, le crossover 100 % électrique, le Geometry C et le Geely GX3 Pro, une citadine essence.

CHANGAN

CHANGAN UNI-K

Le Changan Uni-K fait une entrée remarquée sur le marché des SUV. Ce nouveau venu ambitionne de bousculer les codes établis en proposant un cocktail détonnant de style affirmé, de technologies avancées et de performances solides, le tout à un prix défiant toute concurrence. Sa silhouette sculptée, sa ligne de toit plongeante et sa ceinture de caisse haute, lui confèrent une allure à la fois élégante et sportive. La face avant impressionne par sa calandre massive aux motifs 3D sophistiqués, encadrée de phares LED au design acéré. Les poignées de porte escamotables et la barre lumineuse continue à l’arrière renforcent son caractère technologique.

L’habitacle fait la part belle au numérique avec un cockpit high-tech articulé autour d’écrans tactiles et d’un ordinateur de bord dernier cri. Le système multimédia intuitif et les nombreuses aides à la conduite promettent une expérience de conduite à la fois connectée et sécurisante.

Côté motorisation, le Uni-K s’équipe d’un quatre cylindres 2.0 turbo de 226 chevaux, alliant performances et sobriété. Avec 380 Nm de couple, il assure des accélérations franches et des reprises vigoureuses, en maintenant une consommation maîtrisée de 8,9 l/100 km en cycle mixte. Le Changan Uni-K reste une alternative sérieuse aux SUV premium plus chers, et s’adresse aux conducteurs en quête d’originalité et d’un excellent rapport qualité-prix.

À partir de 459 900 DH

www.changan.ma

98, boulevard Moulay Slimane, Ain sebaa, Casablanca.

CS 55 PLUS

Le CS 55 Plus, un SUV familial au design unique qui combine un look sportif et avant-gardiste. Ses lignes modernes et sa calandre géométrique sont réussies et son côté robuste rassurant. L’aileron, les barres de toit et les finitions chromées lui apportent une petite touche sport. Mais la bonne surprise est à découvrir à l’intérieur avec un niveau supérieur à celui de voitures japonaises ou américaines, voire de certaines Européennes récentes.

L’habitacle est spacieux, les assemblages corrects et sans défaut, les détails soignés. L’habitacle donne une impression de grand confort, à l’image de la sellerie bicolore ou la console centrale aux finitions alu aux airs premiums. Sans oublier l’écran, très grand pour la catégorie, qui offre une résolution très fine.

Le moteur 1,5 l turbo essence de 4 cylindres délivre 181 ch pour un couple de 280 Nm, le tout accompagné d’une boite auto 7DCT. Cerise sur le gâteau : cette boite auto à double embrayage emprunte la même technologie que la DSG du groupe Volkswagen ou la DCT du groupe Renault. Les fans de conduite sportive apprécieront.

À partir de 264 900 DH

www.changan.ma

98, boulevard Moulay Slimane, Ain Sebaa, Casablanca

L’HISTOIRE Changan est une entreprise d’Etat née en 1862 et dont le principal actionnaire n’est autre que l’armée… En 1957, à la demande de Mao, débutera la production de la Yangtze 46, copie de la Jeep Willys M38. La même année, l’entreprise est renom- mée Changan. Pionnier de l’industrie moderne chinoise, Changan a lancé de nombreux partenariats stratégiques avec Suzuki, Ford et Mazda. En 2003, la marque devient le premier constructeur chinois à installer un studio de style et centre de développement hors de Chine, à Turin. En 2006 est ainsi dévoilée la petite Benben, suivie en 2007 par le monospace Jiexun et en 2008 la berline Zhixiang et en 2009 la Yuexiang. Après cette première offensive, Changan lance la berline Eado sera dévoilée au salon de Francfort en 2011. Depuis, le constructeur enchaîne les nouveautés, SUV, berlines, monospaces, et monte en gamme. Avec de 1,5 million de véhicules vendus en 2023, Changan s’impose comme la 2e marque chinoise la plus vendue dans le monde.