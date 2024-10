Sous les bombardements israéliens, les Marocains résidant au Liban lancent des appels de détresse, demandant une intervention urgente du ministère des Affaires étrangères pour leur évacuation.

Alors que certains pays ont déjà commencé l’évacuation de leurs ressortissants, les Marocains du Liban restent dans l’expectative, attendant une réaction des services consulaires ou du ministère des Affaires étrangères.

Les appels à l’aide de la communauté marocaine au Liban se sont multipliés ces derniers jours, alors que l’escalade entre Israël et le Hezbollah s’intensifie. Une vidéo d’une Marocaine filmant les bombardements a fait le tour des réseaux sociaux.

«Nous demandons à notre État de réagir. La situation devient de plus en plus critique. Nous dormons dans une école. L’ambassade attend une décision de Rabat, mais nous, nous ne pouvons plus attendre. Nous voulons simplement être rapatriés vers notre pays», a déclaré une ressortissante marocaine résidant au pays du Cèdre.

Une autre Marocaine, qui a été témoin de la destruction de deux maisons à proximité de son domicile, affirme avoir « vu la mort de près« . Elle et sa famille ont dû évacuer leur logement après avoir été averties que l’endroit allait être bombardé. Dans une déclaration à la radio Atlantic, elle a expliqué que «certains Marocains passent la nuit chez des amis ou dans des écoles».

Avant le début des bombardements, cette famille marocaine a contacté l’ambassade du Maroc, qui leur avait indiqué ne pas avoir reçu d’ordre d’évacuation. La mission diplomatique a pris leurs coordonnées et demandé des copies de leurs passeports, cartes d’identité et cartes de résidence via WhatsApp, mais ils n’ont plus reçu de nouvelles.

La même source a ajouté que les proches au Maroc étaient terrifiées pour elle et sa famille et cherchaient désespérément des billets d’avion. Mais les vols étant rares, les seuls disponibles étaient ceux des compagnies libanaises, avec des prix atteignant des sommets, jusqu’à 4.000 dollars, en raison de la situation.

Ces Marocains demandent à l’ambassade de les transférer au moins en Turquie pour qu’ils puissent s’organiser depuis ce pays et ne plus vivre dans la peur constante, d’autant plus qu’ils n’ont aucune affiliation politique.

Au début des affrontements, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a mis en place une cellule de crise pour suivre la situation des Marocains au Liban. Mais depuis, aucune mesure concrète n’a été annoncée.

Une source au sein du département de Nasser Bourita avait précédemment indiqué qu’«aucun pays n’a encore entamé le rapatriement de ses ressortissants». Pourtant, des pays voisins comme la Tunisie et l’Algérie ont commencé ce mardi l’évacuation de leurs citoyens.

Au moment de la rédaction de cet article, H24Info n’a pas réussi à joindre des sources au sein du ministère pour obtenir des précisions sur un éventuel plan d’aide à la communauté marocaine au Liban.