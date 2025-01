Dans cet entretien, Yassine El Yattioui, chargé d’enseignement à l’Université Lumière Lyon II, spécialisé sur les questions de diplomatie, d’intelligence économique et de géopolitique, nous parle de NejMaroc, un think-tank 100% marocain dont il est le secrétaire général, et évoque aussi les défis stratégiques majeurs qui attendent le Maroc en 2025.

Sous la direction du Dr Mohamed Badine El Yattioui et cocréé par Yassine El Yattioui, le centre de réflexion marocain NejMaroc a pour mission principale de promouvoir la place du Maroc et de l’Afrique sur la scène académique et internationale. Le think tank s’illustre par la production régulière de publications scientifiques, comprenant une dizaine de revues, un numéro hors-série, ainsi qu’un ouvrage collectif en partenariat avec des universités prestigieuses. NejMaroc a également renforcé son rôle de facilitateur de collaborations stratégiques entre les institutions marocaines et étrangères, permettant ainsi au Maroc de consolider son rôle de passerelle entre l’Afrique et le reste du monde.

Dans cette interview avec H24Info, le secrétaire général de NejMaroc, Yassine El Attioui, revient sur les 7 ans d’activités du think tank et aborde les défis à venir pour le Maroc sur la scène internationale.

H24Info: NejMaroc célèbre ses sept ans d’activité. Quelles sont les perspectives et les ambitions du centre?

Yassine El Yattioui: Après sept années d’existence, NejMaroc s’affirme comme un acteur incontournable du débat stratégique et académique marocain et africain. Le centre ambitionne d’élargir son rayonnement international en consolidant son réseau de partenaires universitaires et institutionnels. Cette dynamique vise à renforcer le dialogue entre les acteurs du Sud-Sud et du Nord-Sud.

Dans les années à venir, NejMaroc souhaite intensifier l’organisation de conférences et de séminaires internationaux, abordant des thématiques cruciales telles que les enjeux climatiques, le renouvellement des relations internationales, la transition numérique et les politiques énergétiques durables. Parallèlement, le think tank aspire à jouer un rôle central dans la transformation des politiques publiques marocaines grâce à des recommandations basées sur des recherches approfondies.

Un autre objectif clé est de sensibiliser et d’accompagner la jeunesse marocaine, en mettant à sa disposition des outils pédagogiques et des espaces de dialogue structurés. NejMaroc entend ainsi préparer les futurs leaders marocains à relever les défis complexes du 21e siècle tout en restant ancrés dans les valeurs d’ouverture et d’innovation.

Vous avez collaboré avec plusieurs grandes institutions. Quel bilan en tirez-vous aujourd’hui?

Depuis sa création, NejMaroc a su établir des partenariats solides avec des institutions académiques et stratégiques majeures, aussi bien au Maroc qu’à l’international. Parmi ses collaborations marquantes figurent celles avec l’Universidad Europa de Madrid en Espagne et la Benemérita Universidad de Puebla au Mexique, qui ont donné naissance à des publications collectives d’envergure.

Ces collaborations ont permis à NejMaroc de contribuer activement à des débats stratégiques internationaux et d’accroître la visibilité des expertises marocaines et africaines. Les travaux réalisés par des experts comme le Dr Mohamed Badine El Yattioui, le Dr Zozime Alphonse Tamekamta et Yassine El Yattioui ont mis en lumière des sujets cruciaux comme la coopération Sud-Sud et les dynamiques géopolitiques africaines.

Le bilan est également positif en matière d’influence et de sensibilisation auprès des décideurs politiques et économiques, notamment grâce aux webinaires, revues et interventions médiatiques menés par le centre. Ces partenariats ont non seulement renforcé le rôle stratégique de NejMaroc, mais ont également consolidé son positionnement en tant que plateforme d’échange et de réflexion stratégique.

NejMaroc s’appuie sur un réseau de chercheurs et d’experts nationaux et internationaux (une dizaine de nationalités différentes d’Amérique Latine, d’Europe, d’Afrique), issus de divers domaines comme la géopolitique, l’économie, la gouvernance et les relations internationales. Ce réseau permet d’apporter des analyses nuancées et adaptées aux réalités du Maroc et du continent africain.

Quelles sont aujourd’hui vos ambitions?

Les ambitions actuelles de NejMaroc s’articulent autour de plusieurs axes stratégiques. D’abord, le centre aspire à renforcer son rôle d’incubateur d’idées innovantes, en abordant des thématiques essentielles comme la géopolitique, la transition énergétique, la gouvernance durable et la transformation numérique.

Ensuite, NejMaroc souhaite élargir son réseau de collaborations internationales, notamment en Afrique subsaharienne, en Amérique Latine, au Moyen-Orient et en Europe, afin de promouvoir un dialogue inclusif et constructif entre les différentes régions du monde.

Par ailleurs, le centre entend développer des programmes de mentorat et de formation destinés aux jeunes marocains, pour les préparer à relever les défis futurs avec responsabilité et innovation. Enfin, NejMaroc ambitionne de renforcer son influence sur les politiques publiques marocaines, en proposant des solutions pragmatiques et adaptées aux défis locaux et globaux.

Pour cette nouvelle année 2025, quels sont les défis auxquels notre diplomatie doit se préparer?

En 2025, la diplomatie marocaine sera confrontée à plusieurs défis stratégiques majeurs, notamment en matière de stabilité régionale, de coopération internationale et de gestion des crises globales. La question du Sahara marocain continuera d’occuper une place centrale, avec la nécessité de consolider les acquis diplomatiques récents et de mobiliser de nouveaux soutiens internationaux.

Les dynamiques géopolitiques actuelles, marquées par des tensions croissantes entre grandes puissances, obligeront le Maroc à renforcer ses alliances avec des partenaires stratégiques comme le Brésil, la Chine, l’Inde et les pays du Golfe. Par ailleurs, les défis climatiques, les crises migratoires et la sécurité alimentaire exigeront une diplomatie proactive et innovante.

NejMaroc prévoit de contribuer à ces enjeux par des analyses stratégiques approfondies et des recommandations claires, basées sur une lecture éclairée des mutations géopolitiques mondiales. Grâce à ses publications, ses webinaires et son souhait d’organiser une conférence au Maroc, le centre continuera d’accompagner la diplomatie marocaine dans la défense des intérêts nationaux et la promotion d’une coopération équilibrée et durable.