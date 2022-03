La sous-secrétaire d’État américaine, Wendy Sherman, a rejoint la séance de clôture de la conférence «se tourner vers l’avenir» organisée par l’Association des Femmes Cheffes d’Entreprises du Maroc (AFEM), ce mardi 8 mars 2022, à Casablanca pour célébrer la journée internationale des droits de la femme.

La responsable américaine a offert à l’assistance sa vision sur le leadership des femmes. Un leadership qu’elle qualifie de «crucial pour des économies dynamiques et des démocraties pacifiques et durables».

«Les Etats-Unis veulent aider le Maroc à atteindre son objectif d’augmenter la participation des femmes à la population active à 45 % en 2035, contre 22 % aujourd’hui. Nous sommes fiers d’être un partenaire du Maroc et des femmes marocaines pour faire progresser les opportunités économiques des femmes et soutenir les femmes entrepreneures, notamment par le biais du programme POWER du Département d’État», a précisé la sous-secrétaire d’État US.

Cette conférence a reçu le soutien du Département d’État américain à travers « Providing Opportunities for Women’s Economic Rise » (POWER), une nouvelle initiative qui soutient l’autonomisation économique des femmes. Il s’agit de l’une des nombreuses initiatives du gouvernement américain visant à multiplier les opportunités des femmes sur le marché du travail et en tant qu’entrepreneures.

Wendy Ruth Sherman est une diplomate américaine et occupe le poste de Secrétaire Adjoint d’État des États-Unis depuis avril 2021. Elle est la première femme à occuper ce poste. Elle a commencé sa carrière en tant que directrice de la protection de l’enfance pour l’État du Maryland pour ensuite emprunter un parcours politique. Elle a été professeur de pratique du leadership public et directrice du Center for Public Leadership à la Harvard Kennedy School, conseiller principal au Albright Stonebridge Group et chercheur principal au Belfer Center for Science and International Affairs de la Harvard Kennedy School.

Elle a également publié en septembre 2018 un livre « Not for the Faint of Heart: Lessons in Courage, Power and Persistence ». «Soutenir les femmes entrepreneurs est l’un des meilleurs outils dont nous disposons pour faire progresser l’égalité des femmes et des filles», a déclaré la secrétaire adjointe Sherman. «C’est parce que l’entrepreneuriat est synonyme d’autonomisation financière et de liberté financière», a-t-elle ajouté.

Women’s day est un évènement organisé par l’AFEM qui se veut d’aider les femmes cheffes d’entreprise à surmonter la crise covid 19 en se tournant vers de nouveaux horizons sous le thèmes « Grow, expand and succeed ».

L'objectif principal à l'issue de cette journée est de déboucher sur une réflexion autour d'une nouvelle vision d'un entreprenariat durable encourageant l'innovation et la mobilisation.