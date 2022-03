L’ambassadeur de la Finlande au Maroc et en Mauritanie a tenté d’étouffer la polémique suscitée par son tweet, commentant l’absence du Maroc lors de l’adoption de la dernière résolution de l’ONU, exigeant de la Russie un arrêt « immédiat » de la guerre en Ukraine.

Le Maroc était absent lors du dernier vote de l’Assemblée générale de l’ONU, qui a adopté à une écrasante majorité de 140 voix une nouvelle résolution non contraignante qui « exige » de la Russie un arrêt « immédiat » de la guerre en Ukraine.

«La résolution a été présentée par l’Ukraine et initialement préparée depuis des semaines par la France et le Mexique», rappelle l’agence AFP. Réagissant à un tweet du président français Emmanuel Macron, l’ambassadeur finlandais au Maroc et en Mauritanie, Pekka Hyvönen, a commenté le vote des deux pays où il est accrédité, avant de lancer : «l’histoire va montrer que la justice vaincra».

L’ambassadeur a fini par supprimer son tweet. «Je regrette et je m’excuse, ce n’était qu’un malentendu», a-t-il écrit sur son compte Twitter, réaffirmant son respect de «la souveraineté du Maroc».

Je regret et je m’excuse de tweet d’hier, ce qu’était un malentendu et répete mes respects à la sovereignité du Maroc.

La base de nos relations bilaterales est solide et resteront bonnes 👏👏🇫🇮🇲🇦

Mes meilleurs voeux d’Oualidia pic.twitter.com/bOoyfPJHZh — Pekka Hyvönen (@hypekka) March 25, 2022

Pour rappel, le Maroc était également absent lors du vote d’une première résolution adoptée le 2 mars, exigeant que «la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l’Ukraine».

«La non-participation du Maroc ne saurait faire l’objet d’aucune interprétation par rapport à sa position de principe concernant la situation entre la Fédération de Russie et l’Ukraine», indiquait un communiqué du Ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains Résidants à l’Étranger.

Le communiqué réaffirmait ainsi le «fort attachement» du Maroc «au respect de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’unité nationale de tous les États Membres des Nations unies Unies». Et d’ajouter, « le Maroc a toujours œuvré pour favoriser le non recours à la force pour le règlement des différends entre Etats. Il appelle à la poursuite et à l’intensification du dialogue et de la négociation entre les parties pour mettre fin à ce conflit et encourage toutes les initiatives et actions à cette fin».