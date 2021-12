A la suite de la fermeture de l’espace aérien marocain le 28 novembre dernier, les compagnies aériennes organisent des vols de rapatriement du Maroc à l’étranger pour certaines catégories de personnes.

Confusion la semaine dernière chez les personnes rapatriables ou non. Selon un professionnel d’une agence de voyage opérant au Maroc, et requérant l’anonymat, certains voyageurs se sont vus débarqués de leurs vols jeudi dernier.

Les compagnies aériennes avaient en effet reçu des instructions visant à refuser les visas C (courte durée, trois mois maximum) et D (long séjour, au-delà de trois mois) à l’embarquement. Une restriction qui n’aura duré que quelques heures pour les détenteurs de visas D qui sont désormais autorisés à quitter le territoire, a contrario des visas C, précise notre source.

De son côté, l’ONDA (Office national des aéroports) rappelle que les vols de rapatriement organisés actuellement en provenance du Maroc vers l’étranger concernent uniquement les non résidents au Maroc, étrangers comme marocains. Concernant les nombreux Marocains ou des résidents au Maroc bloqués encore à l’étranger, aucun vol de rapatriement vers le Maroc n’est prévu actuellement, poursuit la source.

Pour rappel, le Maroc a décidé le 28 novembre dernier de suspendre tous les vols en provenance et à destination du royaume pendant deux semaines, par mesure de précaution contre une éventuelle propagation du variant Omicron.