Voici six points clés du rapport du Centre monétique interbancaire (CMI) sur l’activité monétique marocaine au titre du premier semestre de l’année 2021:

1. L’activité monétique marocaine globale a connu une bonne reprise durant le S1-2021. Le volume global de l’activité est en progression de 23,4% du nombre d’opérations et de 19,3% du montant global.

2. L’activité des cartes étrangères subit encore l’impact de la crise sanitaire et économique, et connait ainsi une régression considérable avec -30,4% en nombre d’opérations et -37,2% en montant global.

3. L’activité des cartes marocaines à l’international qui marquait une forte progression depuis des années, signe maintenant une progression de 16,7% en nombre d’opérations et une très légère régression de 0,5% en montant global.

4. Concernant l’activité domestique des cartes marocaines, le paiement s’est montré bien plus résiliente que le retrait, avec une progression des paiements de 41,1% en nombre d’opérations et de 34,5% du montant, tandis que le retrait a connu une hausse de 21,6% en nombre d’opérations et de 21,1% en montant.

5. L’activité du paiement via Internet est restée sur un trend fort ascendant avec une progression de 55,5% du nombre d’opérations et de 31,8% du montant.

6. Le taux de nombre de transactions contactless (sans contact) est passé de 7,6% en nombre et de 2,9% en montant durant le 1er semestre 2020 à un taux de 28,9% en montant et de 13,4% en nombre au S1-2021.