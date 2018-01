Voici les cadeaux offerts par Mohammed VI à la famille Obama

En 2016, Mohammed VI avait offert à la famille Obama des cadeaux d'une valeur de 101.000 dollars.

Des documents publiés mercredi dernier par le bureau du protocole du Département d'État américain, ont rapporté que le roi Mohammed VI avait offert en 2016 à la famille de l'ex-président américain Barack Obama plusieurs cadeaux, d'un coût total estimé à 101.200 dollars (environ 900.000 dirhams). Il s'agit, selon Fox news qui a relayé l'information, de l'ensemble de cadeaux le plus cher offert par un chef d'Etat étranger à la famille Obama.

Parmi les cadeaux présentés par le monarque à la famille Obama, une broche plaquée en or ornée de diamants et de rubis, une pochette en or avec un fermoir en émeraude et en diamant, des boucles d'oreilles en diamant et des boucles d'oreilles en forme de larme d'or avec des diamants et des émeraudes, détaille Fox news.

Le document qui rapporte les détails des cadeaux offerts par d'autres chefs d'État du monde entier à la Maison-Blanche affirme que ces cadeaux ont été remis aux Archives nationales des États-Unis.