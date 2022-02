Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation de la marque Shell et de Butagaz au Maroc, déploie une nouvelle action de sensibilisation à la sécurité routière dans le cadre du mouvement citoyen sous le hashtag #CodeWahed.

Sous le thème «3tih Tissa3» (Donnes lui de l’espace), cette campagne sensibilise à l’importance de respecter la distance de sécurité minimale requise entre usagers de la route. «La sécurité routière fait partie de l’ADN de notre entreprise et détient une place majeure dans notre engagement. C’est pour cette raison que nous renforçons la sensibilisation pour une meilleure culture de la sécurité routière » affirme Hind Mejjati Alami, directrice communication et RSE de Vivo Energy Maroc.

«Vivo Energy Maroc choisit avec la campagne 3tih Tissa3 de se concentrer sur un sujet souvent trop peu évoqué et pourtant vital. Notre approche s’inscrit sur le long terme par une sensibilisation continue pour encourager une plus grande responsabilité individuelle et collective», renchérit Hind Mejjati Alami.

Le lancement de cette campagne, en partenariat avec l’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), coïncidera avec la célébration de la Journée Nationale de la Sécurité Routière, organisé le 18 février de chaque année.

Il s’agit d’une journée qui sensibilise tous les usagers de la route, conducteurs de voitures, vélos ou motos, au respect du code de la route. Un accent particulier est mis sur les usagers des deux roues s’agissant d’une des cibles les plus vulnérables.

A travers ces initiatives, Vivo Energy Maroc vise à contribuer à l’atteinte de l’objectif national de réduction, à l’horizon de 2026, de la mortalité routière de 50%. C’est un engagement perpétuel de Vivo Energy Maroc pour la sensibilisation à la sécurité routière.

L’entreprise a mis en place un programme intégral de sécurité routière visant à promouvoir le développement d’une culture de prévention en matière de sécurité et de santé associant toutes les parties prenantes de l’entreprise, collaborateurs, sous-traitants, partenaires et grand public.